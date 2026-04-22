Hija de Karina García tuvo inesperada reacción al juicio de La casa de los famosos Colombia; ¿qué dijo?

Isa Flow, hija de Karina García, reaccionó al juicio en La casa de los famosos Colombia 3.

Isa Flow quedó impactada por el juicio en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿por qué regresó Karina García a La casa de los famosos Colombia 3?

Karina regresó a la casa más famosa del país para cumplir con su rol de jueza y tomar decisiones en uno de los momentos más tensos de la temporada.

El juicio comenzó con acusaciones directas contra Mariana Zapata, señalada de ser una mala amiga por terminar su relación con Beba debido a un problema mínimo.

La paisa se defendió argumentando que no se trataba de un hecho aislado, sino de un acumulado de situaciones que la llevaron a cuestionar la verdadera naturaleza de esa amistad.

En medio de este ambiente cargado de emociones, Alejandro Estrada acusó a Juanda Caribe para que aclarara las insinuaciones sobre su papel en la disolución de los grupos dentro del juego.

Juanda respondió con firmeza, asegurando que todo lo que había dicho provenía de lo que observó gracias al poder del espionaje.

Por su parte, Alexa Torrex se mostró visiblemente afectada al acusar a Campanita y Mariana de revisar sus pertenencias y consumir sus dulces sin permiso, un hecho que la llevó incluso a las lágrimas.

Karina, como jueza, tuvo la responsabilidad de impartir justicia en cada caso. Mariana Zapata fue declarada culpable tanto en la acusación relacionada con Beba como en la de los dulces de Alexa, mientras que Juanda Caribe resultó inocente con el respaldo de la mayoría de sus compañeros.

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¿Cómo reaccionó Isa Flow al juicio presidido por Karina García en La casa de los famosos Colombia 3?

Isa Flow, hija de Karina García, no pudo contener su sorpresa frente a lo que estaba sucediendo en la casa.

A través de sus historias en redes sociales, expresó estar impactada por la intensidad del juicio y por las revelaciones que surgieron en medio de las acusaciones.

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La tensión se mantiene alta y esta noche los famosos tendrán la gala de nominación, donde se conocerán los nuevos acompañantes de Alejandro Estrada en la placa parcial de nominados.

La velada tendrá un aire especial, pues coincidirá con la celebración de los cumpleaños del Jefe, un detalle que promete darle un matiz festivo a una jornada marcada por la estrategia y la incertidumbre.