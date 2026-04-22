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Mariana Zapata causó reacciones al defender a Juanda Caribe durante el juicio

Mariana Zapara generó reacciones en redes tras decir que sería el caballito de Juanda Caribe en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Mariana Zapata apoya a Juanda en el juicio
Mariana Zapata genera reacciones al defender a Juanda Caribe en el juicio. (Foto: Canal RCN)

Durante el mediodía del miércoles 22 de abril, se llevó a cabo un nuevo juicio en La casa de los famosos Colombia 2026, donde los participantes ajustaron varias cuentas con respecto a la convivencia.

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En el caso de Beba y Mariana Zapata, ambas examigas debatieron sobre su discusión en la prueba de presupuesto de la semana trece y por su lado, la deportista confesó que sintió mucho dolor por la actitud de la creadora de contenido.

La jueza Karina García, determinó que Mariana es culpable, luego de que la mayoría de sus compañeros levantaron la mano para decir que sí.

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Por otro lado, la creadora de contenido generó críticas en redes sociales, tras defender a Juanda Caribe durante el juicio.

¿Qué dijo Mariana Zapata al defender a Juanda Caribe en le juicio de La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada y Tebi Bernal fueron acusado en el juicio de La casa de los famosos Colombia 2026, tras decir que Juanda Caribe usa a sus compañeros como “caballos de batalla”.

Mariana Zapata desata polémica por defender a Juanda Caribe
Mariana Zapata apoya a Juanda en el juicio. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, esto generó las reacciones de los participantes y en el caso de los amigos del humorista, se pusieron de pie para defenderlo.

Alejo y Tebi dicen que quienes se acercan a él, van saliendo y justo eso ocasionó las reacciones, por su lado, Mariana Zapata dijo que no ve que Juanda los esté usando y alegó que ellos lo pueden perjudicar por decir eso, ya que lo hacen quedar mal.

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“Las cosas no han sido así. Y si yo voy a ser el caballito de pelea de él esta vez, pues voy saliendo. No pasa anda”, dijo la creadora de contenido.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes sociales tras la defensa de Mariana Zapata a Juanda Caribe?

Mariana Zapata genera reacciones al defender a Juanda Caribe en el juicio
Mariana Zapata desata polémica por defender a Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Las palabras de Mariana Zapata en defensa de Juanda Caribe durante el juicio de este miércoles, generaron bastante reacciones en redes sociales, pues precisamente, los internautas cuestionaron lo que ella dijo.

Es por esto que, los seguidores y televidentes de La casa de los famosos, dijeron que entonces ella podría ser la eliminada, ya que no le importa jugar por ella misma, sino seguir el juego de su compañero.

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