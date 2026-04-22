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La casa de los famosos Colombia: Mariana Zapata y Juanda Caribe protagonizan fuerte encontrón

Mariana Zapata y Juanda Caribe tuvieron tensa discusión en La casa de los famosos Colombia 3, ¿por Beba?

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mariana Zapata y Juanda Zapata tuvieron discusión
Mariana Zapata y Juanda Zapata tuvieron desacuerdo en La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

La semana del complot en La casa de los famosos Colombia 3 ha provocado tensión y hasta discusiones entre los participantes, muestra de esto fueron Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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¿Cuál fue el problema de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos?

El Jefe sorprendió al top 9 de La casa de los famosos Colombia al dejarlos por primera vez en la historia de la competencia hacer complots y alianzas para la nominación.

Esta indicación en principio emocionó a los participantes, quienes empezaron a aliarse unos con otros para tomar una decisión.

Sin embargo, con el pasar de los días esto empezó a generar desacuerdos y enfrentamientos, específicamente en el grupo de Juanda Caribe.

El humorista quiso proponerles una estrategia a sus compañeros más cercanos: Beba, Campanita, Valentino y Mariana Zapata, pero esta provocó diferencias.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata y Juanda Caribe tuvieron desacuerdo en La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

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¿Cómo fue la discusión de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos?

Juanda Caribe les aseguró que, así no quisieran tenían tener claro que tendrían que votarse entre ellos mismos.

Mariana le refutó y le aseguró que podían elegir a uno de todos para votar, algo que molestó a Juanda, quien le aseguró que él no la iba a obligar a nada a ella y que podía votar por el que sintiera.

Si tú crees que no, no lo manejes así.

Mariana al ver la molestia de Juanda le contra preguntó: “¿Por quién tengo que votar? ¿por ti?” , lo que provocó mayor disgusto en Caribe, quien le afirmó que sí votara por él.

Vamos a hacer una vaina, hagan lo que ustedes tengan en su corazón.

Mariana al ver que Juanda Caribe no quería ceder ante su molestia le dejó claro que su problema no era con ella, sino, con Beba, quien no le había puesto cuidado a su propuesta.

Juanda yo estoy aquí el hecho de que Beba se haya ido es otra cosa, si ella se fue es porque se le dio la gana.


Además, Mariana aseguró que, en caso de ser ella la que tenga que quedar en placa de nominados no tendría problemas, ya que ella iba a estar en la competencia hasta que el público quisiera.

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