En La casa de los famosos Colombia 2026, ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a comportamientos cuestionables de los participantes, pues algunos habitantes se han involucrado de más entre ellos mismos.

Lo malo no es que haya cercanía entre los famosos, sino que estos vínculos se generen cuando hay personas afuera que puedan verse afectadas y justo lo que los internautas están criticando en redes sociales.

En el caso de Tebi Bernal y Alexa Torrex, la situación escaló, pues las parejas de ambos decidieron ponerles fin a sus relaciones tras ver el trato que los famosos se estaban dando dentro de la competencia.

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Es por eso por lo que, Sofía Jaramillo llegó con información de afuera al congelado y le dijo a Tebi que tenía luz verde para continuar con Alexa.

¿Cuál fue la reacción de Tebi Bernal al recibir la información de Sofía Jaramillo?

Sofía Jaramillo generó reacciones con su congelado y fue a desacomodar la casa con sus palabras, por eso, le dijo a Mariana Zapata que es una hipócrita.

Tebi Bernal rompe el silencio sobre la información del exterior. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, también se refirió a Tebi Bernal y dijo que tenía luz verde para continuar lo que quiere con Alexa Torre, queriendo decir que su novia ya no lo estaría esperando; al escuchar esto, el deportista reaccionó impactado y apenas se pudo mover, su decepción fue inmediata.

Después de procesar lo sucedido, el famoso expresó sus palabras mientras tenía una conversación con él mismo y dijo que apenas estaba saliendo del shock.

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“Cosas muy difíciles que estoy transitando. Estoy en un período de duelo, porque son noticias que bajonean”, dijo.

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre su vida fuera de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tebi dijo que no mencionaría a nadie ni detalles por respeto, pero que esto lo ve como una oportunidad para crecer, reflexionar y cuestionarse.

Tebi Bernal revela cómo está tras tener luz verde. (Foto: Canal RCN)

“No sé qué tan positivo o negativo fue esa noticia, lo que sí es fuerte, porque me sacó de mi centro”.

Por otro lado, confesó que debe concentrarse en el Tebi del presente, porque es lo que ahora tiene en el juego.