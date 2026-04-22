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Salen a la luz imágenes de La Blanquita antes de sus intervenciones estéticas; así se veía

La Blanquita se hizo viral por imágenes antiguas difundidas en redes que muestran su aspecto previo a los cambios estéticos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Así lucía La Blanquita antes.
Así lucía La Blanquita antes de los retoques estéticos en su cuerpo. (Fotos de Freepik)

Salieron a la luz imágenes de La Blanquita antes de sus intervenciones estéticas sorprendiendo a sus seguidores.

La Blanquita sorprende con su cambio.
La Blanquita sorprende con su cambio físico. (Foto de Freepik)

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¿Cómo reaccionaron los internautas al ver cómo lucía La Blanquita antes de las intervenciones estéticas?

En las redes sociales están rondando unos videos en los que se puede ver el cambio que ha tenido la influenciadora Katy Cardona a través de los años.

En el video que se hizo viral, se le observa junto a su expareja Deiby Ruiz, bailando y creando contenido.

Los internautas no tardaron en reaccionar, asegurando que el cambio físico es drástico y que luce mucho más atractiva ahora que está soltera.

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¿Cómo fue el beso de La Blanquita con Naim?

La Blanquita se encuentra actualmente participando en un programa digital fuera del país.

En este espacio se le vio protagonizando un beso con uno de sus compañeros, lo que generó comentarios entre los usuarios que afirman que ya dejó atrás su relación con Deiby.

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Mientras tanto, el creador de contenido ha compartido fotografías con su hijo con Katy, aunque sin referirse directamente al beso que causó furor en redes. Eso sí, ha pedido apoyo para que su expareja continúe en el programa.

A esto se suma que en la competencia también están La Jesuu y Aida Victoria Merlano, con quien La Blanquita tuvo un fuerte enfrentamiento por el protagonismo.

Los seguidores de la pareja están a la expectativa sobre la reacción de Deiby, quien hasta ahora se ha mostrado reservado con los temas relaciones con su expareja.

Con las imágenes del pasado circulando, los nuevos conflictos dentro del programa y la expectativa sobre la postura de Deiby, el interés por la historia de La Blanquita sigue creciendo. La caleña se ha convertido en tema de interés entre los internautas.

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