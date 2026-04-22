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Sara Corrales reveló detalle inédito de su hija Mila: ¿Nacerá pelirroja?

Sara Corrales reveló un detalle inesperado sobre su hija Mila y desató rumores sobre si nacerá pelirroja.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El curioso anuncio de Sara Corrales sobre Mila sorprendió a sus seguidores
El curioso anuncio de Sara Corrales sobre Mila sorprendió a sus seguidores. (Foto AFP: Gustavo Caballero | Freepik).

La actriz colombiana Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle inédito sobre la llegada de su hija Mila, fruto de su relación con Damián Pasquini, al insinuar que la bebé podría nacer pelirroja. La confesión desató todo tipo de reacciones, pues aseguró que existe una razón detrás de esa posibilidad.

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¿Por qué la hija de Sara Corrales podría nacer pelirroja?

Durante los últimos días, Sara Corrales compartió en sus redes sociales una nueva actualización sobre cómo avanza su embarazo en la recta final. La reconocida actriz aprovechó el momento para contarles a sus seguidores, antes del nacimiento de su hija Mila, que la bebé podría llegar al mundo con un detalle bastante particular: el cabello completamente rojo.

¿Quién es Damián Pasquini, pareja de Sara Corrales?
Damián Pasquini es la pareja de Sara Corrales / (Foto de AFP)

Según explicó en un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, el padre de Damián Pasquini era completamente pelirrojo, rasgo que heredó de su abuela paterna y que podría transmitirse a nuevas generaciones, como Mila.

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“¿Ustedes pueden creer que Mila podría ser pelirroja? Raro, porque obviamente Damián y yo no somos pelirrojos, pero el papá de Damián era pelirrojo y la abuela paterna era pelirroja...”, comentó.

Corrales mencionó este curioso detalle para anticipar a sus seguidores que su bebé podría nacer con ese color de cabello y así evitar especulaciones cuando llegue el momento.

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“O sea, no sé cómo digerir esta información. Sería muy chistoso y muy raro, pero necesito irlos preparando por si las moscas”.

Por ahora, Sara Corrales continúa disfrutando de la etapa final de su embarazo mientras crece la expectativa entre sus seguidores por conocer a Mila y descubrir si finalmente heredará este llamativo rasgo familiar.

¿Cuándo nacerá Mila, la hija de Sara Corrales y Damián Pasquini?

Vale la pena destacar que Sara Corrales ya se encuentra en la recta final de su embarazo, pues Mila nacerá en el transcurso de mayo, así lo anunció la actriz por medio de sus redes sociales. Sin embargo, no mencionó el día exacto en el que esto podría pasar, por lo que sus seguidores tendrán que estar pendientes a su contenido.

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