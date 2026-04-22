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Ex de Tebi reaccionó a las críticas que recibe tras la cercanía del participante con Alexa: esto dijo

Alejandra Salguero lanzó fuerte indirecta a las personas que la critican redes tras la cercanía de Tebi y Alexa en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero, ex de Tebi, lanzó indirecta.
Alejandra Salguero, ex de Tebi, compartió fuerte mensaje tras las críticas que recibe en redes. (Foto: Canal RCN)

Alejandra Salguero compartió un video en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores, en medio de lo que ha ocurrido recientemente con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal tras lo ocurrido en La casa de los famosos?

Hace unos días, Alejandra decidió publicar algunas pruebas en contra del participante de La casa de los famosos, dejando ver su postura frente a la situación que se ha desarrollado entre él y Alexa dentro en medio de la competencia.

En sus publicaciones, Alejandra entregó detalles de la relación que sostuvo con Tebi, en la que explicó que ambos atravesaron un tiempo separados debido a inconvenientes entre ellos. Sin embargo, también mencionó que en su momento decidió darle una segunda oportunidad y que no estaba funcionando tras su cercanía con Alexa.

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Asimismo, señaló en su momento que Tebi tenía un vínculo cercano con su hijo de 13 años y esto se relaciona con el momento en el que el participante reaccionó llorando tras el reciente congelado de Sofía Jaramillo, en el que dio a entender que su relación con Alejandra había terminado y le dio luz verde con Alexa.

Alejandra Salguero, ex de Tebi, lanzó indirecta.
Alejandra Salguero, ex de Tebi, compartió fuerte mensaje tras las críticas que recibe en redes. (Foto: Canal RCN)

Tras esto, Alejandra volvió a generar revuelo en redes tras compartir un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece bailando mientras suena una canción de Don Omar.

¿Qué mensaje compartió Alejandra Salguero, ex de Tebi que causaron revuelo?

Más allá del video, lo que generó reacciones fue el mensaje con el que Alejandra Salguero acompañó su reciente publicación: “Que toda la mala vibra que me tiras se me multiplique en dinero. Amén”.

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Sus palabras no han sido bien bien vistas y han generado varios señalamientos, incluso la han tildado infidelidad en su pasado, además de inconvenientes con la familia de Tebi por temas relacionados con las cuentas bancarias del participante.

Alejandra Salguero, ex de Tebi, lanzó indirecta.
Alejandra Salguero, ex de Tebi, compartió fuerte mensaje tras las críticas que recibe en redes. (Foto: Canal RCN)

Cada publicación que hace Alejandra también recibe cientos de comentarios no tan positivos por parte de usuarios en esta red social, quienes están a favor de la cercanía entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia.

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