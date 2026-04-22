Sofía Jaramillo explicó por qué dio mensajes distintos a Tebi y Juanda Caribe tras su congelado

Sofía Jaramillo causó revuelo luego de haber ingresado en el congelado a La casa de los famosos Colombia y dar luz verde a la relación entre Alexa y Tebi, mientras que frente a la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana, mostró una postura distinta.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre los participantes en La casa de los famosos Colombia?

Y es que recientemente Sofía Jaramillo ingresó en el congelado y lanzó fuertes comentarios hacia Mariana Zapata, a quien calificó como “hipócrita” y “mala amiga” tras lo ocurrido con Beba dentro de La casa.

En el mismo congelado, a Juanda Caribe, de quien es amiga, le expresó que debía enfocarse en el juego y le recordó que afuera había personas que lo estaban esperando, haciendo referencia a su relación con Sheila y su pequeña bebé.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Mánager de Lina Tejeiro causó reacciones al revelar su último diagnóstico sobre el cáncer

Sin embargo, al dirigirse a Tebi, su mensaje fue diferente. Le dijo que no se preocupara por lo que sucedía afuera, que todo estaba bajo control y que tenía luz verde para avanzar sin miedo con Alexa.

Sofía Jaramillo rompe el silencio y revela por qué dio luz verde a Tebi y no a Juanda. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse el mensaje causó una reacción inmediata en Tebi, quien terminó llorando tras escuchar las palabras de Sofía.

¿Cómo explicó Sofía Jaramillo su postura tras el congelado en La casa de los famosos?

Sofía Jaramillo fue cuestionada por esta situación en una entrevista con La Mega, donde le preguntaron por qué había dado mensajes distintos a Juanda Caribe y a Tebi, pues al final tenían la misma situación.

Artículos relacionados Koral Costa Koral Costa revela difícil momento de salud y por qué no pudo realizarse intervención: ¿qué tiene?

En su respuesta, Sofía señaló que Mariana ha intentado tener varios “shippeos” dentro de la competencia, afirmando que, que para ella era fácil usar a la gente como objetos.

También se refirió a lo que hizo Alejandra Salguero, expareja de Tebi, mencionando no estar de acuerdo con lo que expuso sobre él públicamente. Mientras que el participante desconoce la situación y no puede defenderse.

Sofía Jaramillo rompe el silencio y revela por qué dio luz verde a Tebi y no a Juanda. (Foto: Canal RCN)

Por otra parte, también mencionó a Sheila, pareja de Juanda Caribe, en el Sofía indicó que ha tenido comunicación con ella: “Ella es toda una dama”, dijo.

Como era de esperarse las palabras de Sofía Jaramillo generaron nuevas reacciones y una división de opiniones, pues muchos también consideran que es diferente las dos cercanías.