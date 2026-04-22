Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa revela difícil momento de salud y por qué no pudo realizarse intervención: ¿qué tiene?

Koral Costa contó que no logró realizarse un procedimiento de salud por nervios antes de la intervención.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Koral Costa habló sobre el procedimiento de salud que no pudo realizarse
Koral Costa reveló detalles sobre el procedimiento médico que tenía programado. (Foto: Canal RCN)

Koral Costareveló a sus seguidores una preocupación relacionado con su estado de salud, en el que contó que no logró realizarse un procedimiento médico debido a los nervios que experimentó en ese momento.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Koral Costa con su procedimiento médico?

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne miles de seguidores, la creadora de contenido publicó un video en el que contó lo sucedido, explicando cómo vivió la situación minutos antes de la intervención.

En el video, Koral Costa relató que llegó al lugar donde se realizaría el procedimiento, pero el temor terminó superándola. Según explicó, los médicos ya tenían todo listo para iniciar, sin embargo, ella no pudo continuar.

Artículos relacionados

“Empecé a llorar, me dio crisis”, expresó, señalando que los especialistas esperaron cerca de dos horas mientras intentaban llevar a cabo la intervención. No obstante, el procedimiento no se realizó tras sus evidentes nervios.

Koral Costa habló sobre el procedimiento de salud que no pudo realizarse
Koral Costa reveló detalles sobre el procedimiento médico que tenía programado. (Foto: Canal RCN)

Koral también contó que ha estado presentando dolores intensos, razón por la cual debía someterse a esta intervención. Aclaró además que no se trata de un procedimiento estético, sino de un tema relacionado con su salud.

¿Qué dijo Koral Costa sobre su estado de salud tras no realizarse el procedimiento?

Tras lo sucedido, la Koral Costa manifestó que la situación le generó distintas emociones. Indicó que lloró de tristeza y frustración por no haber podido completar el procedimiento que necesitaba.

Artículos relacionados

“Me pudieron más los nervios que todos los dolores que he venido padeciendo”, comentó en el video, al tiempo que preguntó a sus seguidores si alguien había pasado por una experiencia similar.

Koral Costa habló sobre el procedimiento de salud que no pudo realizarse
Koral Costa reveló detalles sobre el procedimiento médico que tenía programado. (Foto: Canal RCN)

En el mismo video, Koral mostró parte de la zona afectada, evidenciando una inflamación en la encía, lo que estaría relacionado con el procedimiento que debe realizarse.

Como era de esperarse los comentarios de los usuarios no tardaron, algunos expresaron su apoyo a la cantante y le mandaron varios mensajes relacionados con la fe: “Con Dios y la virgen vas a poder bebe” o “De la mano de Dios. Te abrazo”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras otros, le expresaron a Koral que a veces las cosas no pasaban por algo y ya llegaría el momento en el que sí se dará el procedimiento que se requería.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johan López mostró a Cintia Cossio rapada y así reaccionaron en redes Cintia Cossio

Johan López compartió foto de Cintia Cossio completamente rapada: así luce

Johan López publicó una foto de Cintia Cossio completamente rapada, sorprendiendo a sus seguidores con su ‘nuevo’ aspecto.

El curioso anuncio de Sara Corrales sobre Mila sorprendió a sus seguidores Sara Corrales

Sara Corrales reveló detalle inédito de su hija Mila: ¿Nacerá pelirroja?

Sara Corrales reveló un detalle inesperado sobre su hija Mila y desató rumores sobre si nacerá pelirroja.

Daniela Ospina sorprendió: estos fueron todos sus vestidos en la boda religiosa Daniela Ospina

Estos fueron todos los vestidos que Daniela Ospina usó en su boda religiosa

Daniela Ospina acaparó miradas en su boda religiosa al lucir varios vestidos durante la celebración.

Lo más superlike

Alexa estalla en juicio tras descubrir que tomaron sus dulces sin permiso en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa estalló tras el juicio contra Mariana y Campanita luego de que tomaran cosas sin su permiso

Alexa tuvo una fuerte reacción tras juicio en contra Mariana y Campanita por tomar sus cosas sin permiso.

Hermano de Nicolás Perdomo se pronunció Talento nacional

Hermano de Nicolás Perdomo rompe el silencio tras su muerte en set de grabación

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo Sara Corrales

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo; esto dijo

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?

Feid se quiebra en tarima y fans lo relacionan con su ruptura amorosa Feid

Feid se quiebra en tarima y desata críticas contra Karol G | VIDEO