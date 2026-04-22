Koral Costa revela difícil momento de salud y por qué no pudo realizarse intervención: ¿qué tiene?

Koral Costareveló a sus seguidores una preocupación relacionado con su estado de salud, en el que contó que no logró realizarse un procedimiento médico debido a los nervios que experimentó en ese momento.

¿Qué le pasó a Koral Costa con su procedimiento médico?

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne miles de seguidores, la creadora de contenido publicó un video en el que contó lo sucedido, explicando cómo vivió la situación minutos antes de la intervención.

En el video, Koral Costa relató que llegó al lugar donde se realizaría el procedimiento, pero el temor terminó superándola. Según explicó, los médicos ya tenían todo listo para iniciar, sin embargo, ella no pudo continuar.

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“Empecé a llorar, me dio crisis”, expresó, señalando que los especialistas esperaron cerca de dos horas mientras intentaban llevar a cabo la intervención. No obstante, el procedimiento no se realizó tras sus evidentes nervios.

Koral Costa reveló detalles sobre el procedimiento médico que tenía programado. (Foto: Canal RCN)

Koral también contó que ha estado presentando dolores intensos, razón por la cual debía someterse a esta intervención. Aclaró además que no se trata de un procedimiento estético, sino de un tema relacionado con su salud.

¿Qué dijo Koral Costa sobre su estado de salud tras no realizarse el procedimiento?

Tras lo sucedido, la Koral Costa manifestó que la situación le generó distintas emociones. Indicó que lloró de tristeza y frustración por no haber podido completar el procedimiento que necesitaba.

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“Me pudieron más los nervios que todos los dolores que he venido padeciendo”, comentó en el video, al tiempo que preguntó a sus seguidores si alguien había pasado por una experiencia similar.

Koral Costa reveló detalles sobre el procedimiento médico que tenía programado. (Foto: Canal RCN)

En el mismo video, Koral mostró parte de la zona afectada, evidenciando una inflamación en la encía, lo que estaría relacionado con el procedimiento que debe realizarse.

Como era de esperarse los comentarios de los usuarios no tardaron, algunos expresaron su apoyo a la cantante y le mandaron varios mensajes relacionados con la fe: “Con Dios y la virgen vas a poder bebe” o “De la mano de Dios. Te abrazo”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras otros, le expresaron a Koral que a veces las cosas no pasaban por algo y ya llegaría el momento en el que sí se dará el procedimiento que se requería.