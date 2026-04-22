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Johan López compartió foto de Cintia Cossio completamente rapada: así luce

Johan López publicó una foto de Cintia Cossio completamente rapada, sorprendiendo a sus seguidores con su ‘nuevo’ aspecto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Johan López mostró a Cintia Cossio rapada y así reaccionaron en redes
Johan López mostró a Cintia Cossio rapada y así reaccionaron en redes. (Foto Canal RCN).

Johan López, esposo de Cintia Cossio, sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía de la influenciadora paisa con un ‘cambio de imagen’ radical. La creadora de contenido apareció completamente rapada, desatando todo tipo de reacciones por su supuesta nueva apariencia.

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¿Cintia Cossio se rapó la cabeza?

Cintia Cossio ha llamado la atención en los últimos meses por mostrar su cambio físico y el esfuerzo detrás de este proceso. Por eso, una reciente fotografía compartida por Johan López, en la que aparece aparentemente completamente rapada, despertó sorpresa entre los internautas.

La inesperada foto de Cintia Cossio rapada que compartió Johan López
La inesperada foto de Cintia Cossio rapada que compartió Johan López. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, todo indicaría que se trató de una de las bromas habituales de la pareja para entretener a sus seguidores. La imagen, publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de fanáticos, en realidad habría sido creada con un filtro que mostraba cómo se vería Cintia si decidiera cortar todo su cabello.

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La publicación terminó siendo una divertida broma que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

"Yo sí pensé que Cintia se había rapado de verdad", "No voy a negar que caí completico con esa foto", "Johan siempre sale con algo para sorprender a la gente", "Menos mal era un filtro, ya me había impresionado", "La verdad, calva o con cabello, Cintia se vería linda igual", fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo ha sido el cambio físico de Cintia Cossio?

Vale la pena destacar que Cintia Cossio ha mostrado gran parte de su proceso para alcanzar el cuerpo que desea. La joven influenciadora explicó que inició una dieta bastante drástica, pero saludable, con el objetivo de perder grasa corporal y luego aumentar peso limpio, es decir, masa muscular.

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La creadora de contenido ha manifestado en varias ocasiones que esta ha sido una meta que se propuso desde hace meses y que, según los resultados que ha compartido hasta ahora, estaría cumpliendo con éxito. Eso sí, siempre bajo la supervisión de profesionales que la han acompañado durante todo el proceso.

Cintia Cossio apareció completamente rapada en foto de Johan López
Cintia Cossio apareció completamente rapada en foto de Johan López. (Foto Canal RCN).
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