Paola Jara mostró por primera vez a Emilia de cuerpo completo: así luce la menor

La reconocida cantante de música popular Paola Jara sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez a su pequeña hija Emilia de cuerpo completo, dejando ver cuánto ha crecido la menor y desatando reacciones en redes sociales.

¿Cómo luce actualmente Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

En una reciente publicación compartida durante la tarde de este miércoles 22 de abril, Paola Jara mostró más detalles de su pequeña hija Emilia, fruto de su relación con el cantante de música popular Jessi Uribe.

Paola Jara dejó ver a Emilia en la celebración de sus cinco meses. (AFP/ Romain Maurice)

En esta ocasión, la también artista publicó por primera vez una fotografía en la que dejó ver el cuerpo completo de la menor. Aunque no mostró por completo su rostro, sí permitió apreciar algunas facciones como sus orejitas, su nariz y sus cachetes, además qué tanto había crecido en los últimos meses.

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La publicación, realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, tenía como propósito desearle un feliz cumpleaños a su cuñado, quien aparece cargando a Emilia en medio de la playa.

Como era de esperarse, la imagen llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron al nuevo vistazo de Emilia y resaltaron lo grande y tierna que luce actualmente.

¿Cómo reaccionaron los fans de Paola Jara al ver nuevos detalles de Emilia?

La imagen generó múltiples reacciones en redes sociales, donde los internautas no tardaron en llenarla de elogios y mensajes cariñosos hacia la pequeña.

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Comentarios como: "Está hermosa Emilia, cada día más grande", "Qué ternura de bebé, se ve divina", "Paola tenía a sus seguidores esperando verla más", "Se nota que es una niña muy amada", "Esos cacheticos están hermosos", fueron algunos de los que destacaron.

Paola Jara revela foto de Emilia y desata comentarios por su parecido. (Foto/ Buen día, Colombia - Freepik)

Lo cierto es que hasta el momento la identidad de Emilia continúa siendo un misterio, pues la pareja de cantantes colombianos no ha mostrado indicios de querer mostrar su rostro en redes sociales.

Por lo pronto, sus seguidores tendrán que seguir conformándose con tiernas fotografías de la bebé sin que este detalle sea mostrado.