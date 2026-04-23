Una dinámica liderada por Karina García en La casa de los famosos Colombia cambió el ambiente entre los participantes y dejó como protagonistas a Tebi y Alexa Torrex.

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¿Cómo fue el regreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia?

Karina García volvió al reality en medio de un momento inesperado por los participantes. Su ingreso se dio cuando los famosos se encontraban en la dinámica de “congelados”.

Así fue el regreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La orden de permanecer congelados permitió que entrara sin interrupciones, sorprendiendo a los concursantes. Al retomar el movimiento, varios se acercaron a saludarla, mientras otros optaron por reaccionar a distancia, lo que generó comentarios en redes.

Posteriormente, se confirmó que estaría como invitada por algunos días, lo que dio lugar a nuevas dinámicas dentro de la casa.

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¿En qué consistía el juego que planteó Karina en La casa de los famosos?

Como parte de su participación, Karina propuso un juego que suele generar interacciones directas entre los concursantes: “verdad o reto”. La actividad se desarrolló por turnos, en los que cada uno debía responder una pregunta o cumplir con una actividad.

Karina García propuso nueva actividad en La casa de los famosos Colombia / Foto del Canal RCN)

Además, Karina explicó que la intención era generar nuevas interacciones dentro del reality y que, en ese contexto, asumiría el rol de “cupido”, buscando que Tebi y Alexa se besaran, pero sin que se sintieran presionados.



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¿Por qué Tebi y Alexa Torrex se besaron en La casa de los famosos?

Durante uno de los turnos del juego, Karina García planteó un reto específico para Tebi y Alexa Torrex. La condición era clara: debían darse un beso y mantenerlo durante 15 segundos.

"Alexa, yo, en nombre de toda Colombia, te reto a que le des un beso a Tebi que dure 15 segundos", dijo.

Ambos aceptaron el desafío y lo cumplieron frente a sus compañeros, quienes aplaudieron y gritaron en medio de la dinámica. Posteriormente, Tebi y Alexa se miraron y sonríeron.

Después de esto, los participantes continuaron con la dinámica. El episodio generó comentarios dentro y fuera del programa, donde algunos internautas señalaron que el moemnto dejó en evidencia la "conexión que hay entre ambos"