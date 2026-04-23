Un nuevo momento dentro de La casa de los famosos Colombia volvió a poner en el centro de la conversación a Mariana Zapata y Juanda Caribe, luego de una dinámica liderada por Karina García.

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¿Cómo fue el regreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia?

Karina García regresó a La casa de los famosos Colombia el 22 de abril en medio de un juicio en el que ella tuvo el papel de jueza. En esta dinámica, los participantes debían señalar actitudes o comportamientos de sus compañeros que consideraban incorrectos.

Así fue el regreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, el momento que más llamó la atención ocurrió en la noche. En medio de un congelado, Karina volvió a ingresar para anunciar que permanecería algunos días más dentro de la casa por decisión de El Jefe. Según explicó, su presencia buscaría modificar ciertas dinámicas del juego.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Durante una dinámica de “verdad o reto”, liderada por Karina, Mariana Zapata fue consultada sobre el nivel de atracción que sentía por Juanda Caribe. En un primer momento, intentó evitar la pregunta proponiendo cambiarla por un reto, pero sus compañeros insistieron en que debía responder.

Ante esto, Mariana explicó que para ella existe una diferencia entre sentir afinidad y experimentar atracción. Señaló que percibe una conexión basada en la energía con Juanda, pero que eso no necesariamente implica que le guste en un sentido más directo.

Mariana Zapata habla de su conexión con Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

Tras la insistencia del grupo, finalmente dio una respuesta numérica y calificó su atracción con un 6. La cifra generó comentarios dentro de la casa, ya que algunos participantes consideraron que era un número alto.

Frente a esto, Mariana aclaró que su respuesta estaba relacionada con la conexión que han construido con el paso de los días, destacando que la convivencia ha fortalecido ese vínculo.

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¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

En el desarrollo del mismo juego, Karina García y otros participantes propusieron un reto para Juanda Caribe y Mariana Zapata. El desafío consistía en que él debía realizar un baile mientras ella permanecía sentada y, posteriormente, cerrar la actividad con un beso.

Ambos aceptaron el reto y lo llevaron a cabo frente a sus compañeros. El momento generó reacciones inmediatas dentro de la casa, incluyendo risas y comentarios por parte de los demás participantes.

Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron inesperado momento / (Foto del Canal RCN)

Fuera del reality, los internautas también reaccionaron al momento, señalando que, aunque ya se había mencionado una conexión entre ellos, no esperaban que se diera ese tipo de interacción.

Este episodio volvió a posicionar a ambos dentro de la conversación del programa, especialmente en medio de los cambios que ha traído el regreso temporal de Karina García al reality que se transmite todas las noches, a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial.