Johanna Fadul reacciona a crisis de Alexa en La casa de los famosos: “1000% descontrolada”

Johanna Fadul, quien fue la primera participante expulsada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reaccionó a uno de los momentos más tensionantes que se han vivido recientemente dentro de la competencia.

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La actriz, que desde su salida ha estado comentando varios de los episodios más polémicos en sus redes sociales, no dudó en pronunciarse sobre la crisis que protagonizó Alexa Torrex por unos dulces.

¿Qué le pasó a Alexa Torrex con sus dulces en La casa de los famosos Colombia?

Todo ocurrió durante un juicio dentro de la casa, presidido por Karina García, donde Alexa decidió acusar a Mariana y a Campanita de haber tomado unos dulces que ella tenía guardados en su cajón sin su permiso.

La cucuteña explicó que utiliza esos dulces como una forma de manejar el estrés dentro de la competencia. Sin embargo, la reacción de sus compañeros fue tomarse la situación con risas, ya que creían que los dulces pertenecían a Tebi.

La situación escaló rápidamente. Alexa rompió en llanto y estalló contra sus compañeros por haber tomado sus cosas sin autorización. En medio del momento, llevó los dulces hasta la mesa principal y se los entregó directamente a quienes señalaba, en un gesto cargado de molestia.

Ante esto, Campanita intentó acercarse para hablar con ella y aclarar que no se estaba burlando de la situación. No obstante, Alexa reaccionó con gritos y le pidió que se retirara de la habitación.

El momento continuó escalando cuando Campanita decidió comerse los dulces frente a Alexa, lo que provocó una reacción aún más fuerte por parte de la participante. Al mismo tiempo, le reclamó por haberlos entregado si no quería que los consumieran.

Alexa acusa a Campanita y Mariana de robarse sus dulces (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre la reacción de Alexa?

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Johanna Fadul se refirió a lo ocurrido a través de sus redes sociales. La actriz aseguró que ha intentado tomar distancia de lo que sucede dentro del reality, pero que le ha sido difícil desconectarse por completo.

Según contó, se encontró con un video del momento en redes y, tras verlo, calificó la reacción de Alexa como “1000% descontrolada”.

Fadul también confesó que no logró ver el clip completo, ya que la situación le resultó saturante.

Aunque reconoció que entiende lo que implica estar en un encierro como ese, debido a su propia experiencia, cuestionó el nivel de comportamiento que se está viendo dentro de la casa.

La actriz incluso se preguntó en qué se está convirtiendo la competencia, refiriéndose a lo que describió como “arrabalería”, y dejó abierta la duda de si los participantes realmente son así o si están actuando frente a las cámaras.