La difusión del acercamiento entre Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia generó reacciones dentro y fuera del reality. Sin embargo, la que más ha dado de qué hablar fue la de Jhorman Toloza, expareja de Torrex.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció famosa actriz de La Usurpadora: esto se sabe

¿Cómo fue el beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos?

El beso entre Alexa Torrex y Tebi Bernal ocurrió durante una dinámica impulsada dentro del reality. La actividad, basada en el juego de “verdad o reto”, permitió que los participantes asumieran pruebas frente al resto del grupo.

En ese contexto, Karina García, quien fue invitada por El Jefe, propuso que ambos debían darse un beso durante 15 segundos. Los dos aceptaron el reto y lo cumplieron en medio de la dinámica, mientras sus compañeros observaban y gritaban.

Tebi y Alexa Torrex cumplieron un reto en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El momento continuó sin alterar el desarrollo del juego, pero posteriormente fue compartido en redes sociales, donde empezó a circular entre los internautas y generó comentarios sobre lo ocurrido dentro de la casa.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra se infiltró en zona de tolerancia con cámara oculta y fue descubierto: así fue el momento

¿Cómo reaccionó Jhorman al beso de Alexa y Tebi?

Tras la difusión del clip, Jhorman Toloza se pronunció a través de sus historias en redes sociales. Su mensaje fue breve, pero llamó la atención de los internautas.

“Ni a mí me besaron así jajajaja", escribió.

La publicación generó múltiples interpretaciones en redes, donde algunos usuarios señalaron que su comentario reflejaba inconformidad frente a lo sucedido en el programa.

Artículos relacionados La casa de los famosos Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizan beso en La casa de los famosos Colombia; así pasó

¿Qué ha dicho Jhorman Toloza sobre su relación con Alexa Torrex?

Las declaraciones de Jhorman Toloza en los últimos días han estado centradas en el estado de su relación con Alexa Torrex. El creador de contenido confirmó que su vínculo, que se extendió por tres años, llegó a su fin tras los hechos ocurridos en el reality.

En sus mensajes, indicó que tomó la decisión de cerrar este ciclo, mencionando que se sintió irrespetado desde el inicio de su cercanía con Tebi, participante del reality. Aún así, ha destacado su afecto hacia ella.

“Te amo, pero amo más a Dios”.

Jhorman Toloza habla de su afecto hacia Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Además, confirmó que entregó las pertenencias de Alexa a su familia y que dejó de administrar sus redes sociales. Según lo que ha manifestado, tras reflexionar sobre lo ocurrido, su percepción de la relación cambió.

En ese sentido, Jhorman ha reiterado que su decisión está relacionada con lo que considera una falta de lealtad y la necesidad de continuar con sus proyectos fuera de la relación.