Betty llega a Entre Panas, la serie web número uno en Colombia: así la puedes ver

Entre Panas, la serie web número uno en Colombia, cada semana se pone mejor y los personajes que llegan a la historia le dan un nuevo aire y más diversión.

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¿Cuándo estará Betty en la serie Entre Panas?

Entre Panas lleva más de una década y tres temporadas divirtiendo a los colombianos con historias frescas y momentos que muestran el día a día y el parche de amigos en nuestro país.

Esta producción que le apuesta a mostrar de manera cercana y auténtica cómo es que se vive la amistad y más cuando hay una cerveza de por medio tendrá un personaje bastante conocido y querido en su historia.

A la serie llega nada más y nada menos que Beatriz Aurora Pinzón Solano, personaje interpretado por la reconocida actriz Ana María Orozco para la novela Yo soy Betty, la fea del Canal RCN.

Betty, la fea llega a Entre Panas llega a la pantalla del Canal RCN.

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¿Cómo ver el capítulo de Betty en Entre Panas?

Esta serie protagonizada por Julián Caicedo, Kimberly Reyes, Jhon Alex Castillo, Alejandro Aguilar y Victoria Hernández, tendrá un capítulo bastante divertido con la llegada de Betty.

Beatriz, quien se caracteriza por su particular look y su característica risa, llegará a la vida de uno de los protagonistas de la serie, quien es su fiel fanático y gran admirador, más que el francés y Don Armando juntos.

Este personaje considera a Betty su más grande amor y su 'crush', por lo que hará todo por llamar su atención y por qué no, tratar de conquistarla.

Si no te quieres perder este divertido capítulo de Entre Panas conéctate con la señal y app del Canal RCN este 23 de abril a las 10:30 p.m., las risas están más que aseguradas.

Recuerda que, cada semana llega un nuevo invitado sorpresa a esta serie web que puedes ver todos los jueves por la señal del Canal RCN, se vienen sorpresitas.