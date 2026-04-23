En las últimas semanas, el nombre de Sofía Jaramillo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, al ser exparticipante de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Sofía ha captado la atención mediática tras compartir varios detalles acerca de los diferentes sucesos que se han presentado en el reality en el que tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos juntos a otros famosos.

Por su parte, la creadora de contenido digital captó la atención tras celebrar el cumpleaños de su hermana Angélica Jaramillo, quien es una de las personas más importantes en su vida.

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¿Cuál fue el emotivo video de Sofía con su hermana Angélica Jaramillo?

Es clave mencionar que Sofía se ha destacado por mantener informados a sus seguidores acerca de los diferentes sucesos que realiza en su vida cotidiana, en especial, por ser una reconocida creadora de contenido digital.

Así fue el reentro de Sofía y su hermana. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Sofía compartió un video recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, junto a su hermana Angélica en el que le celebró su cumpleaños, pues le expresó las siguientes palabras:

“Angi, eres una mujer de carácter fuerte, pero también tienes un corazón inmenso: bondadoso, generoso y siempre dispuesto a dar sin medida. Esa mezcla tuya tan auténtica entre tu temperamento firme y tu forma tan linda de ser es lo que te hace esperar. Hoy celebro tu vida y todo lo que eres. Que este nuevo año te regale mucha tranquilidad y razones para ser feliz. Te amo, feliz cumpleaños”, agregó Sofía Jaramillo.

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En el video se evidencia que Sofía estuvo disfrutando de un importante momento junto a Angélica Jaramillo, quien también, se ha destacado por ser una de las figuras más representativas en el campo del entretenimiento.

¿Cómo fue la participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Sofía Jaramillo dividió una gran variedad de comentarios mediante las distintas plataformas digitales tras ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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Así fue el paso de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así también, se vio reflejado que tuvo la oportunidad de ganarse el cariño de sus seguidores al demostrar su autenticidad a largo de la competencia.