Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sofía Jaramillo se reencontró con su hermana Angélica con video que salió a la luz: esta fue la razón

Sofía Jaramillo se reencontró con su hermana Angélica por su cumpleaños con emotivo video en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sofía Jaramillo se reencontró con su hermana Angélica con video que salió a la luz: ¿cuál fue la razón?
¿Cómo fue el reencuentro entre Sofía Jaramillo y Angélica? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, el nombre de Sofía Jaramillo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, al ser exparticipante de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Sofía ha captado la atención mediática tras compartir varios detalles acerca de los diferentes sucesos que se han presentado en el reality en el que tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos juntos a otros famosos.

Por su parte, la creadora de contenido digital captó la atención tras celebrar el cumpleaños de su hermana Angélica Jaramillo, quien es una de las personas más importantes en su vida.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo video de Sofía con su hermana Angélica Jaramillo?

Es clave mencionar que Sofía se ha destacado por mantener informados a sus seguidores acerca de los diferentes sucesos que realiza en su vida cotidiana, en especial, por ser una reconocida creadora de contenido digital.

Sofía Jaramillo se reencontró con su hermana Angélica con video que salió a la luz: ¿cuál fue la razón?
Así fue el reentro de Sofía y su hermana. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Sofía compartió un video recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, junto a su hermana Angélica en el que le celebró su cumpleaños, pues le expresó las siguientes palabras:

“Angi, eres una mujer de carácter fuerte, pero también tienes un corazón inmenso: bondadoso, generoso y siempre dispuesto a dar sin medida. Esa mezcla tuya tan auténtica entre tu temperamento firme y tu forma tan linda de ser es lo que te hace esperar. Hoy celebro tu vida y todo lo que eres. Que este nuevo año te regale mucha tranquilidad y razones para ser feliz. Te amo, feliz cumpleaños”, agregó Sofía Jaramillo.

Artículos relacionados

En el video se evidencia que Sofía estuvo disfrutando de un importante momento junto a Angélica Jaramillo, quien también, se ha destacado por ser una de las figuras más representativas en el campo del entretenimiento.

¿Cómo fue la participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Sofía Jaramillo dividió una gran variedad de comentarios mediante las distintas plataformas digitales tras ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Sofía Jaramillo se reencontró con su hermana Angélica con video que salió a la luz: ¿cuál fue la razón?
Así fue el paso de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así también, se vio reflejado que tuvo la oportunidad de ganarse el cariño de sus seguidores al demostrar su autenticidad a largo de la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Un concursante recibirá la visita de su mascota. La casa de los famosos

Un participante recibirá la visita de su mascota en La casa de los famosos Colombia; ¿quién?

Un participante vivirá un momento emotivo con la inesperada visita de su mascota por elección del público en La casa de los famosos.

Sebastián Martínez generó preocupación al revelar incidente en el set Sebastián Martínez

Sebastián Martínez generó preocupación al revelar incidente en el set: ¿qué le pasó?

Sebastián Martínez preocupó al mostrar un incidente en el set, pero todo terminó siendo un momento divertido

Juancho Arango se sentía afectado. La casa de los famosos

Juancho Arango reveló las razones de su mal genio en La casa de los famosos; ¿influyó su salud?

Juancho Arango contó que el cansancio acumulado y el dolor en la rodilla fueron determinantes en su comportamiento en el programa.

Lo más superlike

Manuela Gómez causa preocupación al sincerarse sobre su salud Manuela Gómez

Manuela Gómez preocupa a sus seguidores al revelar un quebranto de salud

Manuela Gómez reveló el malestar que está viviendo en su estado de salud y preocupa al detallar alarmantes síntomas.

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo Sara Corrales

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo; esto dijo

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?