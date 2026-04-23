Desde hace varias semanas, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, una de las personas más importantes en la vida de Karola Alcendra es su madre, Yorcelys Tobinson, quien también ha demostrado que es influenciadora al compartir varios detalles de su vida a sus seguidores mediante sus redes sociales.

Por su parte, la madre de Karola, compartió una dolorosa fotografía imagen en la que se vistió de luto tras visitar el cementerio por el fallecimiento de un ser querido.

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¿Cuál es la razón por la que la madre de Karola se ha vestido de luto en sus redes sociales?

Esta dolorosa fotografía compartió la mamá de Karola en sus redes. | Foto: Freepik

En las últimas horas, Yorcelis Tobinson compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 241 mil seguidores, una dolorosa fotografía compartida mediante sus redes tras vestirse de luto por lamentable pérdida, expresando las siguientes palabras:

“Aunque el cielo te tenga, nuestro corazón siempre será tu hogar”, agregó Yorcelis en la descripción de la fotografía.

En la fotografía, se refleja que la mamá de Karola ha estado atravesando por un dolor desde hace un largo periodo de tiempo tras el fallecimiento de un ser querido. Todo lo expresó en una publicación en donde se evidencia que visitó el cementerio.

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Aunque por el momento Yorcelis no ha compartido más detalles al respecto acerca del dolor en el que se ha visto reflejado que está quebrada de dolor, sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo ante el complicado momento por el que está enfrentando a nivel emocional.

¿Cómo fue el paso de Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que hace unas semanas, Karola Alcendra acaparó la atención mediática al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así fue el paso de Karola en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, dividió una gran variedad de comentarios no solo por su creatividad, sino que también, por el shippeo que demostró tener con Eidevin López, con quien demostró tener una buena amistad.