Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mamá de Karola Alcendra se viste de luto en sus redes sociales tras compartir dolorosa fotografía

La madre de Karola Alcendra se viste de luto tras dolorosa fotografía que compartió en sus redes con sentidas palabras.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Mamá de Karola Alcendra se viste de luto en sus redes sociales tras compartir dolorosa fotografía
Mamá de Karola Alcendra se viste de luto. | Foto: Freepik

Desde hace varias semanas, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, una de las personas más importantes en la vida de Karola Alcendra es su madre, Yorcelys Tobinson, quien también ha demostrado que es influenciadora al compartir varios detalles de su vida a sus seguidores mediante sus redes sociales.

Por su parte, la madre de Karola, compartió una dolorosa fotografía imagen en la que se vistió de luto tras visitar el cementerio por el fallecimiento de un ser querido.

Artículos relacionados

¿Cuál es la razón por la que la madre de Karola se ha vestido de luto en sus redes sociales?

Mamá de Karola Alcendra se viste de luto en sus redes sociales tras compartir dolorosa fotografía
Esta dolorosa fotografía compartió la mamá de Karola en sus redes. | Foto: Freepik

En las últimas horas, Yorcelis Tobinson compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 241 mil seguidores, una dolorosa fotografía compartida mediante sus redes tras vestirse de luto por lamentable pérdida, expresando las siguientes palabras:

“Aunque el cielo te tenga, nuestro corazón siempre será tu hogar”, agregó Yorcelis en la descripción de la fotografía.

En la fotografía, se refleja que la mamá de Karola ha estado atravesando por un dolor desde hace un largo periodo de tiempo tras el fallecimiento de un ser querido. Todo lo expresó en una publicación en donde se evidencia que visitó el cementerio.

Artículos relacionados

Aunque por el momento Yorcelis no ha compartido más detalles al respecto acerca del dolor en el que se ha visto reflejado que está quebrada de dolor, sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo ante el complicado momento por el que está enfrentando a nivel emocional.

¿Cómo fue el paso de Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que hace unas semanas, Karola Alcendra acaparó la atención mediática al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Mamá de Karola Alcendra se viste de luto en sus redes sociales tras compartir dolorosa fotografía
Así fue el paso de Karola en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, dividió una gran variedad de comentarios no solo por su creatividad, sino que también, por el shippeo que demostró tener con Eidevin López, con quien demostró tener una buena amistad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela Gómez causa preocupación al sincerarse sobre su salud Manuela Gómez

Manuela Gómez preocupa a sus seguidores al revelar un quebranto de salud

Manuela Gómez reveló el malestar que está viviendo en su estado de salud y preocupa al detallar alarmantes síntomas.

Ana del Castillo confesó su gusto por David Ospina Ana del Castillo

Ana del Castillo confesó su gusto por David Ospina, futbolista colombiano: "ni me sigue"

Ana del Castillo llamó la atención al revelar lo que opina de David Ospina, reconocido jugador de la Selección Colombia.

Reconocido actor de ‘Las de Siempre’ confesó que fue diagnosticado de cáncer: ¿de quién se trata? Talento nacional

Reconocido actor de ‘Las de Siempre’ confesó que fue diagnosticado de cáncer: ¿de quién se trata?

En una entrevista de Buen Día, Colombia, reconocido actor de ‘Las de Siempre’, confesó que fue diagnosticado de cáncer.

Lo más superlike

Sebastián Martínez generó preocupación al revelar incidente en el set Sebastián Martínez

Sebastián Martínez generó preocupación al revelar incidente en el set: ¿qué le pasó?

Sebastián Martínez preocupó al mostrar un incidente en el set, pero todo terminó siendo un momento divertido

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo Sara Corrales

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo; esto dijo

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?