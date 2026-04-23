El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida creadora de contenido digital quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha causado una gran variedad de opiniones a través de las redes sociales tras las graves condiciones en las que perdió la vida, pues, también, se dio a conocer por relatar su historia de vida al enfrentar una grave enfermedad.

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¿Quién fue la reconocida creadora de contenido digital que falleció en las últimas horas?

El nombre de Paloma Bonilla se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

¿Quién fue la reconocida creadora que falleció? | Foto: Freepik

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La noticia fue principalmente confirmada por parte de un comunicado oficial compartido por parte de su equipo de sus familiares en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 26 mil seguidores, en donde expresaron las siguientes palabras:

“Con profundo dolor y tristeza, la familia de Paloma Bonilla comunica su sensible fallecimiento. Ella fue una persona llena de luz, amor, bondad y aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla. Su recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones, como símbolo de fortaleza y alegría”, agregaron sus familiares en la descripción de la publicación.

En medio de esta situación, algunas celebridades que hacen parte del entretenimiento internacional generaron diversos comentarios, enviándole sentidos mensajes de apoyo a su familia.

¿Cuál fue el desafortunado fallecimiento de Paloma Bonilla? | Foto: Freepik

¿Cuál fue la razón por la que la creadora de contenido Paloma Bonilla falleció?

Según lo confirmó el medio de comunicación internacional ‘Listín Diario’, compartieron la aparente causa de la muerte de Paloma Bonilla, quien falleció a causa de unas complicaciones de salud.

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La razón principal por la que Paloma habría fallecido se trató a causa de un infarto, dejando un profundo vacío no solo por parte de sus seguidores, sino que también, por parte de sus allegados.

Así también, Paloma adquirió gran visibilidad mediante las plataformas digitales tras compartir detalles de su estado de salud al quedar en silla de ruedas por una mala práctica y esto generó una gran variedad de opiniones.