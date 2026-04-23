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Sebastián Martínez generó preocupación al revelar incidente en el set: ¿qué le pasó?

Sebastián Martínez preocupó al mostrar un incidente en el set, pero todo terminó siendo un momento divertido

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sebastián Martínez generó preocupación al revelar incidente en el set
Sebastián Martínez generó preocupación al revelar incidente en el set: ¿qué le pasó? (Foto Canal RCN)

El actor colombiano Sebastián Martínez llamó la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir un video en el que aparece visiblemente afectado por una situación que vivió en pleno set de grabación.

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El momento, aunque terminó siendo tomado con humor, generó inicialmente preocupación.

Sebastián Martínez preocupó tras incidente en el set
Sebastián Martínez preocupó tras incidente en el set, pero todo dio un giro inesperado (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Sebastián Martínez en las grabaciones de “Pa’ seguirte queriendo”?

Todo ocurrió durante una jornada de grabación, cuando el actor decidió someterse a un procedimiento estético que, según le dijeron, sería menos doloroso de lo habitual.

Martínez aceptó depilarse las cejas con la técnica de hilo, confiando en la recomendación del equipo de maquillaje. Sin embargo, la experiencia no resultó como esperaba.

En el video, que fue compartido originalmente por su compañera Juliette Pardau y luego replicado por él, se le ve quejándose constantemente mientras le realizan el procedimiento. El actor expresa claramente el dolor que siente, mientras la maquilladora intenta tranquilizarlo y le dice que no exagere.

Lejos de quedarse callado, Sebastián insiste en que no está exagerando y que realmente le duele. De fondo, se escucha a su compañera riéndose de la situación y calificándolo de “dramático”, lo que le dio un tono más relajado al momento.

Al final, el propio actor decidió tomarse la situación con humor y dejó claro en la publicación que no volvería a repetir esa experiencia, asegurando que “nunca más” se sometería a ese tipo de depilación.

¿Qué se sabe de “Pa’ seguirte queriendo”, la segunda entrega de "Pa' quererte"?

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La producción Pa' seguirte queriendo marca el regreso de una historia que conectó con el público desde su primera entrega.

En esta nueva etapa, Isabel, Mauricio, Toño, Jorge y Dany retoman sus vidas varios años después, enfrentando retos más complejos y situaciones propias de una etapa más madura.

La trama profundiza en las dinámicas familiares, especialmente en la relación entre padres e hijos, mostrando cómo evolucionan los vínculos con el paso del tiempo.

El personaje de Mauricio, interpretado por Sebastián Martínez, atraviesa cambios importantes en su entorno personal, mientras intenta adaptarse a las nuevas realidades de su familia.

Además, la historia explora cómo las amistades que parecían sólidas comienzan a transformarse frente a decisiones difíciles, conflictos emocionales y situaciones inesperadas.

Pa seguirte queriendo, segunda temporada
Sebastián Martínez se encuentra en producción de Pa' seguirte queriendo (Foto Canal RCN)
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