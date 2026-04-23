Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez preocupa a sus seguidores al revelar un quebranto de salud

Manuela Gómez reveló el malestar que está viviendo en su estado de salud y preocupa al detallar alarmantes síntomas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez causa preocupación al sincerarse sobre su salud
Manuela Gómez preocupa al revelar quebranto de salud. (Foto/ Canal RCN)

La empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Manuela Gómez Franco, hizo un anuncio en redes sociales, generando gran preocupación entre sus seguidores.

Artículos relacionados

La paisa ya había generado gran revuelo cuando estuvo dentro del reality de la vida en vivo, ya que duró muchos días enferma y, de hecho, ni podía sostenerse del dolor que tenía.

Además, casi a inicio de la competencia, asustó no solo a los televidentes, sino a sus compañeros, porque desmayó y tuvo que ser atendida de urgencias.

Artículos relacionados

Recientemente, Gómez reveló una vez más que tiene un quebranto de salud y parece ser delicado.

¿Qué dijo Manuela Gómez al generar preocupación por quebranto de salud?

En horas de la mañana de este jueves 23 de abril, Manuela Gómez Franco reveló una historia en su cuenta de Instagram, en donde mencionó que se tenía que ir por urgencias.

Manuela Gómez preocupa al revelar quebranto de salud
Manuela Gómez enciende alarmas tras hablar de su salud. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, en el video mostró que su hija Samantha estaba durmiendo y estaba esperando a que se despertara para poder compartir un rato con ella, debido a que tenía que salir de casa.

Manuela dijo en el video que le duele el corazón, porque ha sentido dolores horribles y hormigueos extraños en esa zona. Claramente esto la preocupó, por lo que tomó la decisión de realizarse un chequeo médico.

Artículos relacionados

Tras su anuncio, Manuela alertó a sus seguidores porque últimamente ha enfermado bastante.

¿Qué ha pasado con Manuela Gómez tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez salió eliminada de La casa de los famosos Colombia luego de ser votada como “el mueble”, por lo que e camión de la mudanza llegó por ella.

Manuela Gómez enciende alarmas tras hablar de su salud
Manuela Gómez causa preocupación al sincerarse sobre su salud. (Foto/ Canal RCN)

Tras salir de la competencia, ella se mostró feliz porque volvería a ver a su hija, ya que se estaba sintiendo mal por estar lejos de ella y temía a que la niña sintiera que había sido abandonada por ella.

Además, en cuanto a su vida personal, Manuela habló de su relación con el padre de su hija, pero fue clara al decir que debía pensar muy bien si se quería casar con él, ya que se siente bien estando sola.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La confesión de Nicolás Arrieta que conmovió a sus seguidores Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta causa conmoción al explicar su condición mental: “perdón”

Nicolás Arrieta causó gran conmoción en redes al explicar su condición mental y por disculparse tras situaciones involuntarias.

Karola y Jay Torres fueron vistos juntos. Talento nacional

Karola es captada junto a Jay Torres y le preguntan por Eidevin; así reaccionó la cartagenera

Karola compartió escenario con Jay Torres y al ser consultada por Eidevin reaccionó de forma inesperada, causando comentarios en redes.

Lady Noriega compartió una fotografía con su esposo con inesperada revelación: esto dijo Lady Noriega

Lady Noriega compartió una fotografía con su esposo junto a inesperada revelación: esto dijo

Lady Noriega, exparticipante de La casa de los famosos Col, compartió una foto junto a su esposo con inesperada confesión.

Lo más superlike

Salomón Bustamante opina sobre beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia. Salomón Bustamante

Salomón Bustamante reaccionó con curioso comentario tras beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos

El beso entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia desató una curiosa reacción en Salomón Bustamante; esto dijo.

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Salud

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Conoce sus beneficios para el descanso

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?