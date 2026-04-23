Manuela Gómez preocupa a sus seguidores al revelar un quebranto de salud

La empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Manuela Gómez Franco, hizo un anuncio en redes sociales, generando gran preocupación entre sus seguidores.

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La paisa ya había generado gran revuelo cuando estuvo dentro del reality de la vida en vivo, ya que duró muchos días enferma y, de hecho, ni podía sostenerse del dolor que tenía.

Además, casi a inicio de la competencia, asustó no solo a los televidentes, sino a sus compañeros, porque desmayó y tuvo que ser atendida de urgencias.

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Recientemente, Gómez reveló una vez más que tiene un quebranto de salud y parece ser delicado.

¿Qué dijo Manuela Gómez al generar preocupación por quebranto de salud?

En horas de la mañana de este jueves 23 de abril, Manuela Gómez Franco reveló una historia en su cuenta de Instagram, en donde mencionó que se tenía que ir por urgencias.

Manuela Gómez enciende alarmas tras hablar de su salud. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, en el video mostró que su hija Samantha estaba durmiendo y estaba esperando a que se despertara para poder compartir un rato con ella, debido a que tenía que salir de casa.

Manuela dijo en el video que le duele el corazón, porque ha sentido dolores horribles y hormigueos extraños en esa zona. Claramente esto la preocupó, por lo que tomó la decisión de realizarse un chequeo médico.

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Tras su anuncio, Manuela alertó a sus seguidores porque últimamente ha enfermado bastante.

¿Qué ha pasado con Manuela Gómez tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez salió eliminada de La casa de los famosos Colombia luego de ser votada como “el mueble”, por lo que e camión de la mudanza llegó por ella.

Manuela Gómez causa preocupación al sincerarse sobre su salud. (Foto/ Canal RCN)

Tras salir de la competencia, ella se mostró feliz porque volvería a ver a su hija, ya que se estaba sintiendo mal por estar lejos de ella y temía a que la niña sintiera que había sido abandonada por ella.

Además, en cuanto a su vida personal, Manuela habló de su relación con el padre de su hija, pero fue clara al decir que debía pensar muy bien si se quería casar con él, ya que se siente bien estando sola.