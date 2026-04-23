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Reconocido actor de ‘Las de Siempre’ confesó que fue diagnosticado de cáncer: ¿de quién se trata?

En una entrevista de Buen Día, Colombia, reconocido actor de ‘Las de Siempre’, confesó que fue diagnosticado de cáncer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido actor de ‘Las de Siempre’ confesó que fue diagnosticado de cáncer: ¿de quién se trata?
Esto confesó Nikolas Rincón tras diagnóstico de cáncer. | Foto: CanaL RCN

En las últimas semanas, una gran variedad de internautas ha generado diversas reacciones a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado en la telenovela ‘Las de Siempre’, una producción del Canal RCN.

Así también, uno de los actores que hace parte del elenco confesó en una reciente entrevista que enfrentó algunas complicaciones de salud en su pasado tras ser diagnosticado de cáncer.

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¿Quién es el reconocido actor de ‘Las de Siempre’ que fue diagnosticado de cáncer?

Reconocido actor de ‘Las de Siempre’ confesó que fue diagnosticado de cáncer: ¿de quién se trata?
¿Qué confesó Nikolas Rincón tras diagnóstico de cáncer? | Foto: Canal RCN

En horas de la mañana de este jueves 23 de abril, el actor Nikolás Rincón, fue uno de los invitados al programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, quien hizo varias confesiones de su vida.

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Uno de los temas que más acaparó la atención mediática por parte de Nikolás Rincón, fue cuando el actor confesó que en el pasado atravesó por algunas complicaciones de salud, pues estuvo incapacitado aproximadamente durante un año tras caer del techo, expresando las siguientes palabras:

“Tuve un riesgo de necrosis tras caer del techo, pude en ese momento perder el pie, pero bajo las respectivas terapias, durante casi un año estuvo incapacitado”, agregó Nikolás Rincón.

Posteriormente, el actor de ‘Las de Siempre’, confesó que otro de los momentos que enfrentó una variedad de complicaciones se debió a causa de un diagnóstico de un cáncer poco común, detallando lo siguiente:

“Me encontraron un cáncer un poco común, es una leucemia que se llama células bellozas o pelusas que afortunadamente es tuvo un diagnóstico 100% curable después de las quimioterapias”, señaló Nikolás.

En medio de las circunstancias de salud que enfrentó Nikolás, confesó que, bajo los respectivos cuidados de especialistas médicos, tuvo la oportunidad de seguir adelante para retomar todos sus proyectos a nivel profesional.

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¿Cuál es el personaje que interpreta Nicolás Rincón en ‘Las de Siempre’?

Desde hace varias semanas, una gran variedad de televidentes ha estado conectado con todos los detalles que se han presentado de la telenovela ‘Las de Siempre’.

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¿Qué personaje interpreta Nikolas Rincón en Las de Siempre? | Foto: Canal RCN

Por ello, Nikolás Rincón ha tenido la oportunidad de relucir con su habilidad en el campo artístico al darle vida al personaje de ‘Manuel Martín’, el cual ha generado múltiples acontecimientos dentro de la producción.

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