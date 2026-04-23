Ornella Sierra rompe en llanto por un quebranto de salud y preocupa en redes

La creadora de contenido Ornella Sierra encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir una serie de historias en redes sociales donde aparece visiblemente afectada y entre lágrimas por un problema de salud.

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Lo que empezó como un día normal terminó convirtiéndose en una situación que la obligó a cambiar todos sus planes, generando preocupación entre quienes siguen de cerca su contenido.

Ornella Sierra rompe en llanto por su salud y preocupa en redes (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Ornella Sierra en sus redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera contó que tenía organizado un día para ella, en el que planeaba hacerse las uñas y asistir a su clase de pilates.

Sin embargo, todo cambió cuando notó una reacción en su cuerpo que la obligó a detener sus actividades.

En los videos, Ornella se muestra afectada emocionalmente mientras explica que tendría que ir a una clínica para ser valorada.

Antes de tomar la decisión, habló con su mamá, quien le recomendó acudir a urgencias para descartar cualquier complicación.

Aunque reconoció que hay situaciones de salud más graves, confesó que el momento la sobrepasó, no solo por el malestar físico, sino porque tuvo que cancelar un día que había planeado especialmente para su bienestar.

Además, expresó que una de las cosas que más le afecta de vivir sola es tener que enfrentar este tipo de situaciones sin compañía, lo que aumentó su angustia en ese momento.

Ornella Sierra preocupa tras crisis de salud (Foto Canal RCN)

¿Qué problema de salud presentó Ornella Sierra?

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La influencer explicó que sufrió una fuerte reacción alérgica en el cuerpo, lo que le impidió salir con normalidad. La molestia fue lo suficientemente evidente como para hacerla reconsiderar su día por completo y evaluar la necesidad de atención médica.

A esto se sumó otro inconveniente: Ornella reveló que también tuvo un brote de psoriasis en el cuero cabelludo, condición que padece desde hace un tiempo y que se le habría intensificado en medio de este episodio.

La creadora de contenido aseguró que estaba a la espera de indicaciones médicas para decidir si debía acudir directamente a urgencias o manejar la situación desde casa.

Por ahora, sus seguidores se mantienen atentos a su evolución, enviándole mensajes de apoyo y esperando que su estado de salud mejore pronto.