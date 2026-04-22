Manuela Gómez vivió incidente en pleno aeropuerto que casi le impide volver a Colombia: ¿qué le pasó?

Manuela Gómez, quien hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente acaparó la atención en redes sociales al revelar que vivió incidente en pleno aeropuerto justo cuando se disponía a regresar a Colombia.

¿Qué le pasó a Manuela Gómez en pleno aeropuerto de Estados Unidos?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante del reality de convivencia ha construido una comunidad de millones de seguidores, apareció nuevamente pero esta vez con noticias no muy gratas, pues tuvo un inconveniente que casi le impide volar desde Estados Unidos a Colombia.

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"Bueno estoy por aquí, ya en el aeropuerto, una montañerita vea, acá tengo el computador, me vengo con el computador obviamente, y yo toda ilusionada que voy con mi computador pa' Colombia, pago equipaje extra pa' llevarme mi computador y que no, s que no puede llevar", señaló la antioqueña.

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De acuerdo con las instrucciones que recibió de la aerolínea, no era posible que llevara este dispositivo ni en sus manos, ni en carga, situación que la llevó a enfrentar el dilema de no saber qué hacer.

Manuela Gómez relató el incidente que vivió antes de viajar. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Manuela Gómez casi no puede viajar a Colombia?

Y aunque todo parecía bastante complejo para la empresaria paisa, según lo comentó en una segunda historia, la única solución que encontró para poder viajar, fue dejar el equipo tecnológico en USA, pues en vista de que era imposible llevarlo en su vuelo, esperara a que se lo envíen por una transportadora.

Resuelta esta situación, Manuela se mostró emocionada por volver a casa, pero especialmente por poder reencontrarse con su hija Samantha, pues de acuerdo con sus palabras, está feliz de poder llegar a mostrarle cada uno de los obsequios que compró exclusivamente para ella durante su viaje.

Manuela Gómez casi no puede salir de Estados Unidos tras vivir incidente. Foto | Canal RCN.

¿Qué hizo Manuela Gómez tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, desde su salida de La casa de los famosos Colombia hace algunas semanas, la exparticipante ha dejado ver a través de sus redes sociales que se ha enfocado en continuar dando lo mejor de sí misma para sacar adelante sus proyectos, pero también en su pequeña hija, con quien ha podido compartir tiempo de calidad y aprovechar los meses en los que no la tuvo cerca.