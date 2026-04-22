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Estos fueron todos los vestidos que Daniela Ospina usó en su boda religiosa

Daniela Ospina acaparó miradas en su boda religiosa al lucir varios vestidos durante la celebración.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Daniela Ospina sorprendió: estos fueron todos sus vestidos en la boda religiosa
Daniela Ospina sorprendió: estos fueron todos sus vestidos en la boda religiosa. (Foto AFP: Mireya Acierto | Freepik).

La empresaria colombiana Daniela Ospina y el músico venezolano Gabriel Coronel siguen acaparando la atención tras celebrar recientemente su boda religiosa. Varios detalles siguen llamando la atención, entre ellos la cantidad de vestidos que la exdeportista usó en esta emotiva ocasión.

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¿Cuántos vestidos usó Daniela Ospina en su boda religiosa?

Sin duda alguna, Daniela Ospina acaparó todas las miradas en su boda religiosa con Gabriel Coronel al lucir varios vestidos durante la celebración, cada uno con estilos distintos que marcaron los momentos más especiales de la ceremonia y la fiesta.

Daniela Ospina compartió detalles de lo que será su boda con Gabriel Coronel
Daniela Ospina impacta al mostrar su vestido de novia. (Fotos: AFP y Freepik)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de sus redes sociales, Daniela Ospina fue consultada sobre este detalle en particular, pues una de sus seguidoras quiso saber cuántos vestidos usó en su día especial.

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Ante esto, la empresaria respondió con un collage de fotos en el que mostró los cuatro vestidos que lució en su boda.

El primero contó con un diseño moderno y romántico que destacó por su falda asimétrica, corta por delante y voluminosa atrás.

El segundo estuvo compuesto por dos piezas que rompían con lo tradicional, al combinar un top asimétrico de gasa con drapeados, pantalón de encaje de pierna ancha y un sombrero vaquero.

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El tercero fue un vestido de gala elegante, cuya falda amplia y satinada con una abertura lateral pronunciada aportó un aire sofisticado, manteniendo una estética de novia clásica.

Por último, Daniela optó por un diseño de silueta ajustada confeccionado íntegramente en encaje, con cuello tipo halter y una falda con terminación en flecos o pequeños volantes, ideal para la recepción o el baile.

¿Cuándo y en dónde se llevó a cabo la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Aunque actualmente viven en Estados Unidos, Daniela Ospina y Gabriel Coronel eligieron Colombia como escenario para su boda religiosa. Todo indicaría que la elección buscó facilitar la asistencia de sus seres queridos, ya que ella es colombiana y él venezolano, convirtiendo al país en una opción estratégica y conveniente para reunir a familiares y amigos de ambos lados.

¿Con quién se casará Daniela Ospina?
Daniela Ospina anuncia su boda con Gabriel Coronel / (Foto de AFP)
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