La relación entre Feid y Karol G sigue generando conversación en redes sociales, incluso meses después de que se confirmara su ruptura.

Un nuevo video del artista paisa volvió a encender las especulaciones entre sus seguidores.

El clip, que se hizo viral en las últimas horas, muestra al cantante en medio de una presentación durante su gira por Estados Unidos, en un momento que muchos interpretaron como emocional.

Feid llora cantando “Boleritoxx” y redes apuntan a su ruptura con Karol G (Foto Dia Dipasupil / AFP)

¿Feid lloró por Karol G en pleno concierto?

En el video que circula en redes, se observa a Feid interpretando uno de sus temas mientras luce visiblemente afectado.

Algunos usuarios aseguran que el artista estaba llorando durante la canción Boleritoxx, lo que desató una ola de comentarios relacionando el momento con su vida personal.

Aunque el cantante no se ha pronunciado sobre el video ni ha confirmado el motivo de su reacción en el escenario, varios seguidores vincularon la escena con su pasada relación con Karol G, especialmente por el tono emocional de la canción.

Cabe recordar que la ruptura entre ambos fue confirmada el año pasado, según versiones entregadas por el equipo de la artista. Desde entonces, han surgido múltiples teorías sobre lo que habría ocurrido entre la pareja.

Incluso, versiones cercanas al entorno del artista indican que la relación habría terminado antes de un viaje a Japón que coincidía con el cumpleaños de Feid.

Según estas mismas fuentes, el cantante tendría planes de dar un paso más en la relación e incluso habría tenido listo un anillo de compromiso.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha confirmado estos detalles.

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¿Cómo reaccionaron las redes ante el video de Feid?

Las imágenes generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el momento. Algunos interpretaron la escena como una muestra de que el artista aún estaría afectado por la ruptura.

Comentarios como que antes el cantante se mostraba diferente, que sentían molestia hacia la situación o que no se debería “sanar a alguien para que luego se vaya” fueron algunos de los que más se repitieron en plataformas digitales.

También hubo críticas dirigidas hacia Karol G, con usuarios señalando su comportamiento dentro de la relación, aunque otros pidieron no sacar conclusiones sin declaraciones oficiales.

Por ahora, el video sigue circulando en redes y alimentando el debate entre los seguidores de ambos artistas, mientras ninguno de los dos se ha pronunciado directamente sobre este nuevo episodio.