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¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista en hecho inesperado en su casa, ¿quién fue?

La música vuelve a vestirse de luto tras el fallecimiento de famoso artista y la noticia se confirmó con dolorosa fotografía.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en la música! Falleció reconocido en hecho inesperado en su casa, ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido artista que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido artista que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Con base en esta dolorosa noticia, varios de sus seguidores lo han recordado al destacarse por dejar un importante legado en el campo artístico y ser el fundador de una distinguida agrupación la cual adquirió varios éxitos a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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¿Quién fue el reconocido artista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Dave Mason se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantautor, guitarrista y fundador de una reconocida agrupación de rock llamada ‘Traffic’, sino que también, por anunciarse la desafortunada noticia de su muerte.

¡Duelo en la música! Falleció reconocido en hecho inesperado en su casa, ¿quién fue?
Así se confirmó el fallecimiento de Dave Mason. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 mil seguidores por parte de un comunicado oficial compartido por parte de sus allegados y expresaron las siguientes palabras:

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“Con profunda y profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Dave Mason. El domingo 19 de abril, después de cocinar una increíble cena con su amada esposa Winifred, se sentó a echar una siesta con la dulce estrella (la maltesa) a sus pies”, dice el comunicado.

Tras las recientes palabras compartidas en el reciente comunicado compartido en las redes sociales de Dave Mason, se reveló la causa por la falleció, pues, fue de manera pacífica:

¡Duelo en la música! Falleció reconocido en hecho inesperado en su casa, ¿quién fue?
¿Cuál fue el importante legado que dejó Dave Mason en su carrera profesional? | Foto: Freepik

“Falleció pacíficamente, en su silla favorita, rodeado del hermoso Carson Valley que tanto amaba. Un final de cuento. En sus propios términos. Así es como vivió su vida hasta el final”.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Dave Mason a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Cabe destacar que uno de los artistas británicos con gran influencia a lo largo de su amplia trayectoria profesional fue Dave Mason, quien fue el fundador de la agrupación Traffic, la cual adquirió importantes reconocimientos con canciones como: ‘Dear Mr. Fantasy’ y ‘Paper Sun’.

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Así también, el cantante tuvo la oportunidad de colaborar con grandes referentes del rock como: Paul McCartney, Eric Clapton y George Harrison.

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