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Falleció reconocida exreina de belleza y se conocen nuevos detalles del caso: sospechan de la suegra

Exreina de belleza muere en confuso caso en México y señalan a su suegra como principal sospechosa del hecho

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Exreina de belleza muere tras ataque y surgen nuevas hipótesis
Exreina de belleza muere tras ataque y surgen nuevas hipótesis (Foto freepik)

El mundo de los reinados internacionales se encuentra en luto tras confirmarse el fallecimiento de una joven exreina de belleza en México.

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El caso ha generado conmoción no solo por la edad de la víctima, sino también por los detalles que han salido a la luz en medio de la investigación.

La noticia fue confirmada por medios internacionales, que además han revelado información preliminar sobre lo ocurrido.

¿Quién es la exreina de belleza que falleció?

Se trata de Carolina Flores, una joven de 27 años que participó en el certamen Miss Teen Universe representando a Baja California.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría sido víctima de un ataque con 4rma de fuego en Ciudad de México. La información indica que el impacto que le causó la muerte fue en la cabeza.

El caso ha causado gran impacto en redes sociales, donde seguidores y conocidos han expresado mensajes de condolencias y pedido que se esclarezcan los hechos.

Carolina Flores falleció en graves condiciones
Carolina Flores falleció en graves condiciones (Foto freepik)

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¿Cuáles son los nuevos detalles del caso de Carolina Flores?

Con el paso de las horas, se han conocido nuevos elementos que han generado dudas sobre lo ocurrido.

Según reportes de medios internacionales, Carolina se encontraba en compañía de su pareja, Alejandro, y de su suegra, identificada como Érika María, al momento de los hechos.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, según se conoció, Alejandro habría presentado una denuncia ante el Ministerio Público señalando a su propia madre como presunta responsable. Sin embargo, esta versión no coincide completamente con otros elementos del caso.

De acuerdo con la información disponible, la joven presentaba heridas en distintas zonas como la cabeza, el cuello y el pómulo. No obstante, el testimonio del personal de seguridad del lugar ha generado incertidumbre, ya que uno de los guardias aseguró no haber escuchado detonaciones el día del incidente.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y continúan recolectando pruebas para esclarecer lo sucedido. La principal señalada, Érika María, no ha sido localizada hasta el momento y es buscada por las autoridades.

Autoridades sospechan de la suegra de Carolina Flores
Autoridades sospechan de la suegra Carolina en el caso de la exreina (Foto Freepik)

En medio de la conmoción, una amiga cercana de la joven, identificada como Fernanda Cabrera, compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor y pidió justicia. En su publicación, describió a Carolina como una persona especial y lamentó profundamente su partida.

Además, se conoció que la exreina era madre de un bebé de ocho meses, lo que ha generado aún más impacto entre quienes han seguido el caso.

Las investigaciones continúan en curso mientras se esperan avances que permitan esclarecer las circunstancias de este hecho.

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