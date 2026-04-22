Katy Perry se quedó sin monedas y lanzó su tarjeta en la Fontana di Trevi: así fue el momento

En medio de su visita a Roma, Katy Perry protagonizó una escena que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre quienes siguen sus publicaciones.

¿Cuál es la tradición de lanzar monedas en la Fontana di Trevi?

La Fontana di Trevi es conocida por una tradición que consiste en lanzar monedas al agua con la intención de asegurar el regreso a Roma. Cada año, miles de visitantes participan en este ritual, convirtiéndolo en una práctica cultural ampliamente reconocida.

Según la costumbre, el lanzamiento se realiza de espaldas a la fuente, utilizando la mano derecha sobre el hombro izquierdo. Esta práctica ha sido replicada por turistas de distintas partes del mundo, quienes la consideran parte esencial de la experiencia en la ciudad.

En este contexto, la acción de Katy Perry llamó la atención, ya que reemplazó el uso de monedas por un objeto diferente, lo que generó comentarios en plataformas digitales.

Katry Perry remplazó la tradición de la Fontana di Trevi / (Foto de AFP)

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¿Por qué Katy Perry lanzó su tarjeta en la Fontana di Trevi?

Durante su paso por la capital italiana, Katy Perry compartió un video en el que se le ve interactuando con la Fontana di Trevi, uno de los lugares más visitados por turistas.

En la grabación, la cantante menciona que no tenía monedas disponibles, lo que la llevó a tomar una decisión poco habitual dentro de esta tradición.

"Que alguien me dé un centavo", dijo.

El video muestra cómo, en tono de broma, la artista introduce su tarjeta de crédito en el agua de la fuente y la retira casi de inmediato. Antes de hacerlo, también canta una frase relacionada con una de sus canciones, haciendo referencia a su propia discografía.

"No me importan las monedas, pero últimamente las he estado tirando al aire".

Este gesto divirtió a los internautas quienes, además de reírse, destacaron su capacidad de adaptarse a la situación que enfrentaba en ese momento.

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¿Por qué Katy Perry estaba en Italia?

Katy Perry estuvo en Roma, Italia, en abril de 2026 como parte de una visita que combinó compromisos profesionales y tiempo personal. De acuerdo con información conocida, la artista viajó a la capital italiana para realizar un concierto privado.

Katy Perry estuvo en Italia en abril del 2026 / (Foto de AFP)

Además de esta presentación, la cantante aprovechó su estadía para recorrer algunos de los lugares más representativos de la ciudad. Entre ellos, la Fontana di Trevi, donde grabó el video que posteriormente compartió en sus redes sociales.

La visita también incluyó momentos de descanso, lo que sugiere que el viaje tuvo un componente de vacaciones.