En horas del mediodía de este miércoles 22 de abril, se llevó a cabo un nuevo juicio en La casa de los famosos Colombia 2026, donde Beba y Mariana Zapata volvieron a tener un cruce de palabras tras su discusión durante la prueba de presupuesto.

En medio del juicio, Beba se puso a llorar porque dijo que sentía mucho dolor por la actitud de su examiga, ya que, según ella, no era la forma de reaccionar tras pedirle que no gritara en la prueba y que, además, se cuestionó si tan mala persona era.

Luego de que terminó la actividad en la que Mariana fue declarada culpable, ella le reprochó a Beba que, llorar la hizo en una mala persona porque sabía que eso la victimizaba ante Colombia.

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Por otro lado, Zapata se desahogó con Juanda Caribe y reveló que está cuestionando ciertas actitudes de la deportista.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre la cercanía de Beba y Alejandro Estrada?

Mariana Zapata volvió a hablar en la ausencia de Beba y se desahogó con Juanda Caribe, a quien le dijo que su examiga hizo todo mucho más grande de lo que fue, por llevarlo al juicio.

Mariana Zapata reacciona a la relación entre Beba y Alejandro. (Foto: Canal RCN)

Por eso, la creadora de contenido reveló que le parecen extraños los comportamientos de Beba, e incluso cuestionó su estrategia, insinuando que, como ella sabe cosas de afuera, puede que por eso haya cambiado su actitud con Alejandro Estrada.

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De acuerdo con las palabras de Mariana, Beba volvió a La casa de los famosos Colombia con la misma actitud hacia alejo y hasta incluso lo ignoró y hasta la misma Zapata se distanció de él porque sabía que la barranquillera sabía cosas desde afuera.

Ahí insinuó que sus actitudes la ponen a pensar, porque ahora, Beba cambió con Alejandro y son mucho más cercanos.

¿Beba qué reveló tras su nueva discusión con Mariana Zapata?

Mientras Mariana Zapata se desahogaba con Juanda Caribe, Beba lo hacía con Campanita y Valentino, a quienes les confesó que se impresionaba de que su examiga le dijera que se victimizaba por solo llorar.

Mariana Zapata pone en duda la cercanía entre Beba y Alejandro. (Foto: Canal RCN)

Cuestionaba que la creadora de contenido no creyera que a ella en realidad no le doliera su distancia y, además, dijo que pareciera que a Mariana le diera igual lo que estaba pasando entre las dos.

Por su lado, Campanita defendió a Zapata al decir que a ella sí le duele su discusión, porque ella misma lo había dicho.