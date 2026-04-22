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Beba rompió en llanto al expresar su dolor por Mariana Zapata: esto dijo

Durante el juicio en La casa de los famosos Colombia, Beba no se aguantó el llanto al expresar su dolor por la actitud de Mariana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Beba se sincera entre lágrimas por Mariana Zapata
Beba no pudo contener las lágrimas al hablar de Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Durante la semana catorce en La casa de los famosos Colombia 2026, surgió una gran polémica luego de que Mariana Zapata y Beba, discutieran en plena prueba de presupuesto.

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Todo inició porque la paisa le pidió a su amiga que no gritara, porque los estaba desconcentrando, pero la deportista reaccionó, debido a que no le gustó cómo se lo dijo si amiga y ahí surgió el cruce de palabras.

Durante la prueba, el ambiente se puso intenso, ya que Beba y Mariana discutieron, hasta se reprocharon el apoyo que se daban mutuamente y tras una semana de esa disputa, durante le juicio, la barranquillera sacó a la luz lo que sintió.

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¿Qué dijo Beba al referirse sobre su discusión con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Sobre el mediodía de este miércoles 22 de abril, Karina García llegó a La casa de los famosos Colombia 2026 para ser la jueza de un nuevo juicio en la competencia.

Beba no pudo contener las lágrimas al hablar de Mariana Zapata
La reacción de Beba al referirse a Mariana. (Foto: Canal RCN)

Allí, durante este momento, Mariana Zapata fue acusada por ser la responsable de la discusión con Beba. Por eso mismo, la deportista no pudo contener el llanto y reveló lo que sintió con esa discusión.

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Ella dijo que no era la manera de reclamar las cosas, pero que, lo que más le dolió es que Mariana habló a su espalda diciendo que no la aguantaba más.

La deportista rompió en llanto por su tristeza, diciendo que ella fue una amiga muy honesta y hasta se replanteó si en realidad había sido mala con ella.

¿Qué dijo Mariana Zapata al responderle a Beba en el juicio?

Mariana Zapata dijo que a ella le dolió que Beba le reprochara que ella la había apoyado un día nates durante la prueba de liderazgo y que ya tenía comportamientos algo odiosos hacia ella, por lo que se enojaba con facilidad.

La reacción de Beba al referirse a Mariana
Beba se sincera entre lágrimas por Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Pero, aclaró que ella le pidió que no gritara de una buena manera, pero Beba no se aguantó.

Además, Valentino intervino, ya que Zapata dijo que él fue quien le confesó que la barranquillera no le importaba ir a placa, tras oponerse a dormir en el cuarto del líder con su examiga.

En el momento de tomar la decisión final, algunos famosos declararon culpable a Mariana y Valentino se vio impedido de hacerlo, por lo que no levantó la mano al sentirse en el medio de sus dos amigas.

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