Beba y Alejandro Estrada hacen tregua en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada y Beba llegan a un acuerdo en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Salen a la luz los videos del ataque a las personas de producción en rodaje en Bogotá

¿Por qué hicieron tregua Alejandro Estrada y Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Desde que Beba y Mariana Zapata se distanciaron, Beba ha estado un poco más cercana al resto de sus compañeros.

En medio de esa nueva dinámica, Beba habló con Alejandro Estrada sobre la posibilidad de una alianza y de continuar como un bloque dentro del programa.

Alejandro, sin embargo, le recordó que en el pasado intentó algo similar y ella lo utilizó en su contra durante un posicionamiento.

Beba reconoció que en ese momento no aceptó porque creía formar parte de un equipo que finalmente le dio la espalda.

Ahora, asegura que la situación ha cambiado y que es necesario pensar de manera estratégica, dejando los sentimientos a un lado.

Artículos relacionados Valentino Lázaro Valentino Lázaro y Beba revelan cómo enfrentar las provocaciones de Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Estrada, por su parte, aceptó la conversación, pero fue claro en señalar que no espera nada de nadie, salvo de Alexa Torrex y Tebi, quienes considera sus únicos apoyos reales.

El acercamiento entre Beba y Alejandro abre un nuevo capítulo en la convivencia, pues ambos han sido protagonistas de tensiones pasadas.

La tregua no implica confianza absoluta, pero sí un reconocimiento de que la estrategia puede ser más fuerte que las diferencias personales.

En este punto del reality, los participantes saben que cualquier alianza puede marcar la diferencia y que la unión, aunque temporal, puede ser clave para avanzar.

Artículos relacionados La casa de los famosos Carla Giraldo y Marcelo Cezán reaccionaron en vivo a tragedia en set de grabación

¿Quién se ganó el liderato de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Campanita se ganó el liderato y decidió llevar a Beba a la habitación del poder, un gesto que podría convertirse en un salvavidas para ella en caso de quedar en placa.

Este movimiento fortalece las posibilidades de que Beba asegure un lugar en el top 8 de la competencia.

Alejandro, consciente de estos cambios, entiende que las alianzas pueden ser frágiles, pero también necesarias para sobrevivir en el juego.

Además, los participantes se preparan para la prueba de presupuesto, un reto que cada vez se vuelve más complejo al ser menos concursantes.