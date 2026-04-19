El mundo audiovisual y de la televisión está consternado tras un hecho de violenc*a el pasado 18 de abril en un set de grabación que sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

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¿Cómo reaccionaron Carla Giraldo y Marcelo Cezán a la tragedia en set de grabación en Bogotá?

Lo que se conoce hasta el momento sobre este caso según los primeros reportes de las autoridades competentes revelan que todo sucedió cuando un hombre de 23 años de edad se coló en las grabaciones de una serie que utilizaba una locación en la localidad de Santa Fe.

Al parecer, este hombre atacó sin mediar palabra a un hombre identificado como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, un conductor de la producción que estaba a las afueras de esta locación.

Precisamente, la otra víctima de este terrible hecho fue Nicolás Francisco Perdomo Corrales, quien se percató del ataque que sufrió su compañero y al parecer se metió a defenderlo y fue allí donde recibió varias heridas de gravedad que apagaron su luz.

Tras estos dos primeros ataques los demás miembros del equipo se metieron y fue allí donde el presunto atacante perdió la vida y otras personas de la producción resultaron heridos.

Este suceso ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales por parte de actores, periodistas, directores, organizaciones y diferentes celebridades.

El mundo audiovisual está de luto tras el fallecimiento de dos personas en set de grabación. (Fotos Freepik)

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Carla Giraldo y Marcelo Cezán enviaron mensaje a las familias de las personas fallecidas en set de grabación

Durante la gala en vivo del 19 de abril los presentadores de La casa de los famosos Colombia Carla Giraldo y Marcelo Cezán reaccionaron a la tragedia que sucedió en este set de grabación.

Los presentadores se mostraron consternados con lo sucedido y aprovecharon la gala en vivo para enviar un mensaje de condolencia y apoyo a los seres queridos de los dos hombres fallecidos en este hecho que sigue siendo materia de investigación.

Queremos enviar un saludo solidario, muy sentido a las familias de personas que tuvieron contacto aquí con nosotros, Nicolás y Henry, que lamentablemente perdieron la vida en un hecho en un set de grabación.

Carla y Marcelo mostraron toda su solidaridad con las familias de Nicolás y Henry, además, con sus compañeros de la producción.



Así como lo hicieron Marcelo y Carla, otras figuras del entretenimiento como Gregorio Pernía, Majida Issa, Carmen Villalobos, Carolina Gaitán, Juliette Pardau, entre otros, han expresado su dolor y consternación con este suceso que tiene al país en shock.