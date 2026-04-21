Juancho Arango reveló lo más duro que vivió en La casa de los famosos Colombia 3

El actor Juan Carlos Arango se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3 por decisión del público tras obtener la menor cantidad de votos.

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¿Qué fue lo más difícil para Juancho Arango de estar en La casa de los famosos Colombia?

El actor de origen caleño tras su salida de La casa de los famosos Colombia ha estado haciendo gira de medios en donde ha estado contando cosas inéditas de su paso por el reality.

Juancho Arango estuvo en La Mega y allí le preguntaron por lo que más lo había hecho sufrir en su paso por La casa de los famosos.

El actor sin rodeos reveló que lo más difícil para él fue usar los baños, ya que estos son compartidos con todos los participantes.

Arango contó la razón por la que para él era todo un sufrimiento ir al baño y hasta llegó a generarle dolores de cabeza.

Juancho Arango se sinceró sobre lo más complejo que vivió en la convivencia de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué le pasó a Juancho Arango con los baños de La casa de los famosos Colombia?

El experimentado actor contó en los micrófonos de La Mega que para él usar el baño en la casa estudio era algo que se tenía que pensar dos veces y hasta analizar.

Juancho contó que le tocaba hacer toda una logística para ingresar al baño porque siempre que iba había personas en el sofá, el cual queda al frente de los inodoros sentadas hablando.

El baño, es que ese baño es con un sofá frente a los inodoros, entonces la gente se sienta ahí a hacer visita.

El actor aseguró que muchas veces no podía aguantar y tenía que entrar al baño ante la mirada de sus compañeros, lo cual lo hacía sufrir de estreñimiento.

Con esa gente ahí yo me estreñí y todo, eso no me gustó, un baño público no aguanta todo ese tiempo.



El actor a modo de dato curioso y con humor también reveló que varios de sus compañeros y compañeras tapaban el baño y que por eso era una de las tareas de convivencia más complejas de hacer: “Todas, eso tapaban ese baño”.

Juancho aseguró que aunque parte de su estrategia fue decir que quería irse de la competencia en las últimas semanas sí se sentía cansado y sentía que ya había cumplido con las semanas que se había propuesto, ya que no se veía en una hipotética final.