Karol G deja por fuera a Medellín de su tour mundial; esta es la razón

Karol G sigue consolidándose como una de las artistas colombianas más importantes a nivel mundial.

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Su reciente participación como headliner en el festival Coachella marcó un nuevo hito en su carrera, presentándose durante los dos fines de semana del evento y dejando en alto la música latina.

Tras este logro, la paisa anunció su nuevo tour mundial con su álbum Tropicoqueta, generando expectativa entre sus seguidores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de una fecha en Medellín, su ciudad natal, lo que provocó múltiples reacciones en redes sociales por parte de sus seguidores.

Karol G excluye Medellín de su tour y revela el motivo (Foto Jean Baptiste Lacroix / AFP)

¿Por qué no se presentará Karol G en Medellín?

Luego de las críticas por parte de sus fanáticos, el equipo de la artista emitió un comunicado explicando los motivos detrás de esta decisión.

Según lo informado, Medellín sigue siendo una prioridad para la cantante. No obstante, actualmente el Estadio Atanasio Girardot se encuentra próximo a iniciar un proceso de remodelación, lo que impide la realización de eventos de gran formato en ese escenario.

El equipo señaló que esta situación genera limitaciones técnicas y logísticas que hacen inviable, por ahora, anunciar una fecha en la ciudad.

Aun así, aseguraron que están trabajando para poder llevar el show a Medellín en condiciones adecuadas, como lo esperan sus seguidores.

“Medellín es nuestra casa y siempre será una prioridad. Sin embargo, debido al proceso de remodelación [...] en este momento no es posible anunciar el show en la ciudad [...] Estamos trabajando para volver pronto y vivirlo como Medellín se lo merece”, informaron.

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¿Dónde y cuándo se presentará Karol G en Colombia?

Por el momento, Karol G confirmó una única fecha en Colombia: el 4 de diciembre en el Estadio El Campín.

El tour iniciará el 24 de julio en Chicago, Estados Unidos, y recorrerá múltiples ciudades en América y Europa. Entre los países confirmados se encuentran Estados Unidos, México, España, Argentina, Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Chile, Perú, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Alemania y Países Bajos, entre otros.

Además, no se descarta que se anuncien nuevas fechas con el paso de las semanas, lo que mantiene la expectativa entre sus seguidores.

Por ahora, la ausencia de Medellín sigue siendo uno de los temas más comentados, mientras los fans esperan que la artista pueda incluir su ciudad en el tour más adelante.