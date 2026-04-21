Desempolvan foto de Jessi Uribe en su adolescencia y su aspecto físico sorprende

El cantante bumangués Jessi Uribe constantemente está en el foco mediático por diferentes aspectos y recientemente ha sido tendencia por una foto que publicó su hermana Tatiana Uribe.

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¿Cómo lucía Jessi Uribe en su adolescencia?

El nombre de Jessi Uribe vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez no por su música, sino por una imagen del pasado que ha comenzado a circular en redes sociales y que ha dejado a más de uno sorprendido.

Se trata de una fotografía del cantante durante su adolescencia, en la que luce un aspecto muy distinto al que hoy conocen sus seguidores.

En la imagen, el artista aparece con un estilo más juvenil y alejado de la imagen madura que luce ahora a sus 39 años. Jessi lleva su cabello con un largo mediano completamente peinado hacia atrás con gel y lleva su patilla larga y cuadrada.

Jessi lleva puesta una camisa blanca con las mangas recogidas y un chaleco negro. Según reveló la hermana del artista esta foto fue tomada en su fiesta de 15 años.

Sale a la luz foto de Jessi Uribe en su adolescencia. (Foto: Buen día, Colombia)

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¿Qué reacciones ha provocado la foto de adolescencia de Jessi Uribe?

Como era de esperarse, la reacción de los internautas no se hizo esperar. Muchos destacaron el evidente cambio físico del intérprete, mientras que otros han empezado a debatir sobre qué retoques físicos se podría haber hecho el cantante bumangués.

Para algunos es claro que el artista de música popular se ha hecho algunos retoques en el rostro, uno de ellos en su nariz, ya que en la actualidad el artista presume de una nariz perfilada y más delgada.

Asimismo, muchos internautas creen que pudo hacerse algo para definir sus mejillas y mandíbula y otros apuntan a sus cejas, las cuales ahora se define.

El gran cambio físico está en el cabello ya que en la actualidad Jessi Uribe lleva su cabello completamente rapado, una decisión que tomó no porque estuviese sufriendo de alguna condición, sino, según él para mayor facilidad al momento de arreglarse para sus conciertos.

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¿Qué retoques físicos se ha hecho Jessi Uribe?

El cantante Jessi Uribe ha sido reservado con los procedimientos y tratamientos que se ha hecho a lo largo de su vida para mejorar su aspecto físico.

Sin embargo, hasta el momento el cantante no ha afirmado que se haya hecho algún retoque en su rostro.

No obstante, sí confesó que se ha hecho liposucciones para moldear su figura y eliminar grasa, no obstante, el cantante ha sido sincero al decir que le cuesta bastante seguir dietas estrictas ya que ama comer bien y darse sus gusticos.