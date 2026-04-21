Carolina Gaitán se pronunció tras muerte de sus compañeros de set: "Muy doloroso"

Carolina Gaitán rompió el silencio en las últimas horas tras el fallecimiento de dos compañeros de producción el pasado 18 de abril mientras trabajan en un barrio de la localidad de Santa Fe en Bogotá.

Artículos relacionados Talento nacional Salen a la luz los videos del ataque a las personas de producción en rodaje en Bogotá

¿Qué dijo Carolina Gaitán tras lo sucedido con sus compañeros de set?

La actriz tras conocerse los nombres de Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de 45 años y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, asistente de producción expresó su dolor en redes sociales.

La actriz quien hace parte del elenco de la producción en la que fallecieron estos dos hombres, era cercana a Nicolás, a quien aseguró recordaba por su forma de ser y su sonrisa.

Gaitán decidió pronunciarse de manera oficial recientemente tras lo sucedido y expresó el dolor que sienten todos en el equipo por la trágica partida de sus dos compañeros y también recordó un hecho en su vida luego de esto.

Carolina Gaitán se pronunció tras muerte de compañeros de rodaje. (Foto del Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados La casa de los famosos Carla y Marcelo revelaron drástica decisión que tomará el Jefe en La casa de los famosos

¿Cómo ha vivido Carolina Gaitán la muerte de sus compañeros de set?

Carolina Gaitán publicó un video en su cuenta de Instagram en donde aseguraba que, esta tragedia le había recordado la muerte de su hermano.

Cuando pasa esto, que una persona cercana se va de un momento a otro, siempre me recuerda la partida repentina de mi hermano en un accidente.

La actriz aseguró que, años atrás cuando falleció su hermano en un accidente ella se encontraba trabajando con la misma productora y que fue en esos estudios donde recibió la noticia de la muerte de su familiar.

Hoy era muy loco porque fue en los estudios en donde me contaron que mi hermano había muerto, entonces fueron muchos flashbacks muy fuertes.

Carolina aseguró que han sido días de mucho dolor y llanto por lo que pasó con Nicolás y Henry, asegurando que, no habían podido asimilar este hecho.

Todo esto ha sido muy doloroso, todo esto por lo que estamos pasando.



Gaitán también en su video aprovechó a dejar una reflexión sobre lo frágil que es la vida y cómo muchas personas aseguran que tienen la vida comprada o la de sus familiares.

A lo que va este mensaje es que no tomemos por sentado nuestra existencia ni la existencia de los que más amamos, qué no se nos olvide que cada vez que salimos de casa no sabemos si volvemos.

Por eso, invitó a sus seguidores a valorar su vida y la de sus seres queridos, además, a expresarles su cariño y amor a todos los que aman.