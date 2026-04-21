La Toxi Costeña opinó sin filtros sobre los romances en La casa de los famosos Colombia: ¿está de acuerdo?

Las recientes declaraciones y momentos que han protagonizado algunos participantes de La casa de los famosos Colombia, siguen generando una ola de reacciones entre los seguidores del formato, especialmente por lo que viene sucediendo entre Mariana Zapata, Juanda Caribe, Alexa Torrex y Tebi Bernal.

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¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

En medio del revuelo que continúan causando varias cercanía entre los habitantes, Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, no se quedó con nada, y, fiel a su estilo directo para decir lo que piensa, se burló de la situación y le dio su propio nombre al programa.

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"La casa de los hermozos", escribió la exparticipante de La segunda temporada dejando ver su opinión al respecto, comentario que, no pasó desapercibido entre los internautas, quienes también se unieron a la conversación.

"Jajaja Dios mío, eso es cacho por aquí, cacho por acá...", "Para la próxima temporada va Sheila, Aleja, Jhorman, los cachones", "Amo como dices las vainas sin filtro mi Toxi", "Literal jajaja", "Date Toxi, date", son algunos de los mensajes que se pueden leer por parte del público.

¿Cómo reaccionó La Toxi Costeña a los 'shippeos" de La casa de los famosos Colombia 3?

Además de asegurar que se trataba de la casa de los famozos, la intérprete de 'Macta Llega', hizo varias menciones en las que también se habría referido a los shippeos que se han dado entre algunos competidores de esta tercera edición.

"Cacho con cacho, no m4ta, cacho con cacho, no m4ta, que viva el cacho que viva el cacho, y aquí se forma la cachadera la cachandina e’ la cachazon jajaja", escribió la cantante en una segunda oportunidad.

La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles son los 'shippeos' de La casa de los famosos Colombia 3?

Frente al controversial tema, cabe señalar que, los participantes involucrados en los llamados 'shippeos', son Juanda Caribe y Mariana Zapata, y, Tebi Bernal con Alexa Torrex, quienes en medio de la convivencia han demostrado cierta cercanía que no solo ha dado mucho de qué hablar afuera, sino también ha generado consecuencias, pues, las parejas Juanda, Tebi y Alexa, dieron a conocer su decisión de poner fin a sus relaciones.