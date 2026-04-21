Salieron a la luz las últimas palabras de Yeison Jiménez antes de su fallecimiento

El pasado sábado 10 de enero, el artista de música popular, Yeison Jiménez, falleció en medio de un trágico accidente aéreo cuando viajaba desde Boyacá, hasta el Antioquia para cumplir un compromiso laboral.

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De hecho, sus músicos ya habían llegado a Marinilla, en donde tras del escenario, se enteraron del lamentable hecho en el que el cantante y otros cinco integrantes de su equipo, partieron de este mundo.

Precisamente, antes de su vuelo, Yeison se había presentado en Málaga, Santander, en donde dio sus últimas palabras y cantó por última vez sus canciones.

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De hecho, salió a la luz un nuevo video sobre las últimas palabras que dio Jiménez y esto, sacudió a sus seguidores.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Yeison Jiménez?

De acuerdo con el video que está circulando de Yeison Jiménez en su presentación en Málaga Santander una noche antes de fallecer, el artista agradeció por su 2026, pues resaltó la buena manera en la que inició su año.

Sale a la luz lo último que dijo Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

“Me siento feliz de comenzar este 2026 lleno de salud y amor con toda mi familia y mis seres queridos vivos”, dijo.

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Por otro lado, resaltó lo orgulloso que se sentía por tener un público como los colombianos y, además, saludó a los soñadores como él.

Tras estas palabras, el cantante empezó a cantar nuevamente mientras estaba sentado sobre el escenario, justo en frente de todos sus fanáticos.

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Desde aquel lamentable 10 de enero, ya han pasado tres meses en los que la familia de Yeison Jiménez vive su duelo, pues constantemente publican recuerdos junto al artista.

Revelan las últimas palabras de Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

Por su lado, Sonia Restrepo sigue lejos del ojo público y cada que vez que reaparece en las historias de su cuñada, forma un gran revuelo en redes.

De hecho, se sabe que se cambió el look y que también, celebró el cumpleaños de su hija Thaliana, el primero sin su padre.

Pero también, se supo que, tras el primer mes de muerto, el hijo de Yeison dijo por primera vez “papá”.

Por otro lado, su familia está un poco más reservada con respecto a la herencia, pero se alcanzó a conocer que la viuda no le interesa su fortuna, sino hacer que se cumpla la voluntad de su esposo.