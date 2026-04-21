Eidevin conmueve con mensaje de cumpleaños a Juanda Caribe: "encontré un hermano"

Eidevin volvió a dar de qué hablar tras compartir un mensaje de cumpleaños a Juanda Caribe, "su padrino" en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo era la relación de Juanda Caribe y Eidevin en La casa de los famosos?

La relación entre Eidevin López y Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia 2026 se consolidó como una de las más comentadas del programa. Desde los primeros días, Juanda asumió un rol cercano frente a Eidevin.

Juanda, con mayor trayectoria en medios, le ofrecía consejos sobre la convivencia, el manejo de cámaras y las dinámicas del juego. Por su parte, Eidevin respondía con respeto, al punto de referirse a él como “padrino”.

En redes recuerdan la relación de Juanda Caribe y Eidevin en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Además, en situaciones relacionadas con Mariana Zapata, le sugirió tomar las cosas con calma y evitar dejarse afectar por comentarios de otros participantes. También intervino en su vínculo con Karola, buscando mantener el equilibrio en medio de la presión del encierro.

La relación se fortaleció durante conflictos con otros concursantes, como Alejandro Estrada, donde Juanda defendió públicamente a Eidevin.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre Eidevin tras su salida de La casa de los famosos?

Tras la salida de Eidevin del programa, luego de un altercado con Alejandro Estrada, la reacción de Juanda Caribe marcó un punto importante en la dinámica del reality.

Juanda expresó públicamente su tristeza y frustración, calificando la situación de injusta. Sus declaraciones fueron tan contundentes que incluso manifestó su deseo de abandonar el programa, afirmando que sin la presencia de su aliado, el encierro se volvía más difícil.

Juanda Caribe recordó a Eidevin tras su salida de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Juanda ha destacado que la lealtad de Eidevin fue fundamental para su propio bienestar emocional en la casa, valorando que siempre estuvieron el uno para el otro "en las buenas y en las malas".

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¿Qué mensaje le dedicó Eidevin a Juanda Caribe en su cumpleaños?

El 21 de abril, Eidevin compartió una publicación que llamó la atención en redes sociales. En la imagen, aparece junto a Juanda dentro de la casa, en un moemtno donde están abrazados mientras Caribe tiene un gorro y un pastel de cumpleaños.

Algunos internautas afirmaron que la imagen podría haber sido generada con herramientas digitales; sin embargo, lo que más generó conversación fue el mensaje que acompañó la publicación.

Eidevin felicitó a Juanda por su cumpleaños y recordó su paso por el reality, señalando que dentro del programa no solo encontró un compañero, sino un hermano. Además, le agradeció por los consejos que le dio y por mantenerse firme a su lado en todo momento.

“Feliz cumpleaños padrino, allá adentro no solo encontré un compañero, encontré un hermano. Gracias por cada consejo y por estar siempre firme conmigo”, escribió Eidevin.

El mensaje reavivó el interés por la relación entre ambos participantes y volvió a poner en el centro de la conversación uno de los vínculos que, según los internautas, fue de los más comentados del programa.