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Alexa Torrex rompió en llano y vivió desgarrador momento en La casa de los famosos: ¿qué le pasó?

Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos Colombia, mostró su versión más real ante las cámaras y sorprendió en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrez rompió en llanto en dinámica de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Alexa Torrex, una de las participantes que hace parte de esta tercera temporada de La casa de los Famosos Colombia, recientemente conmovió en redes sociales al romper en llano en medio de un diálogo en el que abrió su corazón frente a las cámaras.

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¿Por qué Alexa Torrex rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la dinámica que lidera el Fernando Solórzano con cada uno de los habitantes, el actor la acompañó durante este momento en el que, frente al espejo, la joven mostró su lado más vulnerable, una versión que la llevó a quebrarse y mostrarse afectada.

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En primer lugar, la influenciador aseguró que, definitivamente, ella no es la misma mujer que ingresó a la casa tres meses atrás, y aunque al principio no entendía muchas cosas, poco ha ido cambiando su visión no solo del juego sino también de la vida.

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"He entendido acá que no he podido abrir mi corazón totalmente, no confío en nadie, tengo que darme prioridad y no abrir mi corazón porque me lo pueden romper", dijo la mujer visiblemente afectada.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex se quebró al mostrar su versión más real. Foto | Canal RCN.

¿Alexa Torrex se quebró en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, Torrex, quien se ha caracterizado por ser una persona con mucho carácter, habló de su parte emocional, sin embargo, se sinceró al decir que tiene que hacerse roca, especialmente por el juego al interior de la casa, "lloro por rabia, pero también por mucho dolor", agregó.

Como parte de espacio en el que los participantes se han mostrado en su versión más real, El Flaco aprovechó para preguntarle a Alexa qué sería eso que le diría a su yo de hace algunos años cuando apenas era una niña, fue allí, cuando la cucuteña dijo las siguientes palabras.

"Si tu supieras todo lo que vas a alcanzar entenderías que Dios tiene un propósito contigo y que eres especial, nunca te voy a abandonar", afirmó.

Finalmente, la participante de esta tercera edición del reality de convivencia, mencionó que, algunos de los aprendizajes que le ha dejado esta experiencia, es poder darse la posibilidad de sentirse mal, de darse un espacio y también que no es necesario agradarle a nadie.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
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