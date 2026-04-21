Jhorman Toloza hizo cruda confesión tras ruptura con Alexa Torrex: "terminé en el hospital"

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, actual participante de La casa de los famosos Colombia, recientemente rompió el silencio para hacer impactante confesión relacionada con su salud mental, esto luego de la cercanía que surgió entre la joven y el también participante Tebi Bernal.

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¿Cuál fue la impactante confesión que hizo Jhorman Toloza sobre su salud mental?

En medio de una entrevista que el creador de contenido concedió para La Mega Cúcuta, se sinceró frente a varios temas relacionados con su pasada relación con Alexa, a quien terminó públicamente días atrás a través de su cuenta de Instagram.

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Así mismo, dio a conocer que, producto de todo el estrés que le produjo esta situación con la participante, tuvo que acudir a atención médica para evitar que esto terminara afectándolo más de la cuenta.

"Hubo un momento en el que literalmente me mandaron al hospital y al psicólogo, lo que dijo Maye es cierto, psicológicamente estaba de la miércoles, tuve que pagar psicólogo porque yo estaba mal", señaló el influenciador durante este espacio.

¿Jhorman Toloza, exnovio de Alexa Torrex tuvo que asistir al psicólogo para recibir atención médica?

De acuerdo con las declaraciones de Toloza, se sentía bastante mal luego de tener que ser testigo de cómo Alexa, a quien describió como su mujer, estaba besándose y t0cándos3 con otro hombre.

Esto dijo Jhorman Toloza sobre su ruptura con Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

Además de confesar cómo tuvo que sobrellevar esta situación, reveló que justamente la "gota que derramó el vaso", fue ver a su exprometida llorando por Tebi Bernal.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Jhorman Toloza sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Durante la conversación con el locutor de la emisora radial, Jhorman recordó cómo semanas atrás cuando estuvo en el mismo programa como invitado, aseguró ir hasta el final con Alexa, sin embargo, admitió que todo cambió desde entonces.

Y es que, según lo comentó, en ese momento, aún se mantenía firme con Torrex, incluso, contó que tenía tres celulares con los que se mantenía pendiente de sus redes sociales: uno para ver el 24/7, otro en el que hacía los cortes de los clips y uno para compartir el contenido en sus cuentas oficiales.