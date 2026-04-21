Isabella Ladera revela el problema de salud que enfrenta en su embarazo: "nada me alivia"

Un nuevo capítulo en la vida de Isabella Ladera ha llamado la atención de sus seguidores, luego de que compartiera detalles sobre su embarazo y su estado de salud actual.

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¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

Isabella Ladera confirmó a mediados de febrero de 2026 que está esperando su segundo hijo junto al modelo peruano Hugo García. La noticia fue anunciada a través de redes sociales con una sesión de fotos en la playa en la que mostraron la ecografía del bebé.

“Mitad tuya, mitad mía, nuestro”.

Isabella Ladera revela detalles sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

En entrevistas posteriores, la influencer explicó que este embarazo fue planeado y deseado por ambos. Además, ha destacado la emoción que siente al ver a su pareja asumir esta nueva etapa, ya que, según contó, él tenía el deseo de formar una familia.

Sobre el bebé, la creadora de contenido indicó que aún no han definido el nombre, pero que manejan varias opciones que podrían funcionar tanto para niño como para niña.

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¿Qué síntomas ha tenido Isabella Ladera durante su embarazo?

Durante varias publicaciones, Isabella ha sido clara al contar cómo ha vivido este embarazo. Ha señalado que ha presentado malestares físicos frecuentes que han cambiado su rutina diaria, lo que ha generado comentarios entre sus seguidores.

Isabella Ladera habla de sus síntomas durante su embarazo / (Foto de AFP)

También ha compartido que este proceso ha sido distinto al de su primera hija, Mia, nacida en 2020. Según ha relatado, ha experimentado síntomas que no había tenido antes, como dolores de cabeza y náuseas constantes.

A pesar de esto, ha manifestado su intención de tener un parto enfocado en lo natural, preparándose con técnicas de respiración, aunque abierta a cualquier decisión que garantice el bienestar del bebé.

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¿Qué problema de salud mencionó Isabella Ladera en su embarazo?

Uno de los aspectos que más generó conversación fue la revelación de un problema de salud que ha enfrentado durante este proceso. Isabella Ladera contó que ha tenido dolores persistentes en la espalda, lo que la ha llevado a buscar distintas alternativas para manejar esta situación.

Según explicó, ha asistido a terapia para tratar estos dolores, pero aseguró que no ha encontrado alivio completo con varios métodos. De acuerdo con lo que compartió, la única práctica que le ha generado mejoría ha sido la acupuntura.

La acupuntura es una técnica de la medicina tradicional china que consiste en la aplicación de agujas en puntos específicos del cuerpo con el objetivo de equilibrar funciones y reducir molestias físicas.

Tras su testimonio, internautas han reaccionado compartiendo experiencias similares o mostrando interés en este tipo de tratamientos durante el embarazo.