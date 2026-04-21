Desde hace varios días, el nombre de Mariana Zapata y Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras el shippeo que se ha presentado por parte de ambos.

Por este motivo, ambos famosos han demostrado que en medio de todo lo que han vivido en la competencia, la química que ha surgido entre los dos no ha sido impedimento para que construyan un vínculo especial.

En medio de esta situación, Mariana se quebró en llanto en una reciente conversación que tuvo con Juanda Caribe tras el reciente comunicado que compartió Sofía Jaramillo en sus redes sociales frente a lo que le dijo al comediante ante su vínculo con la famosa.

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¿Cuál fue la razón por la que Mariana Zapata se quebró en llanto tras charla con Juanda Caribe?

Mariana Zapata se desahogó con Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

En horas de la mañana de este 21 de abril, Juanda Caribe tuvo una conversación con Mariana Zapata quien se ha visto afectada ante las recientes palabras que tuvo Sofía Jaramillo durante un congelado en La casa de los famosos Colombia.

Con base en esta situación, Mariana se quebró en llanto durante una conversación que tuvo con Juanda Caribe tras los diferentes acontecimientos que se han presentado dentro de la competencia.

A raíz de esta situación, Mariana le expresó con honestidad que no quiere seguir viéndose afectada ante las emociones encontradas que ha tenido por todo lo que han vivido en la competencia, pues, le expresó las siguientes palabras:

“No quiero llorar, lo que dijeron de mí no es verdad”, agregó Mariana Zapata.

En la conversación se refleja que Mariana terminó sumamente afectada tras las contundentes palabras de Sofía Jaramillo, quien la tachó de “hipócrita”.

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¿Qué le dijo Juanda Caribe a Mariana Zapata tras verla quebrada en llanto?

¿Cuál ha sido el shippeo entre Mariana Zapata y Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

Tras la reciente conversación que Juanda Caribe tuvo con Mariana Zapata se vio reflejado que él le da todo su apoyo, en especial, por el aparente shippeo que hay entre ambos, pues, le expresó las siguientes palabras: