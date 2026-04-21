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Karina García vuelve a La casa de los famosos Colombia y no será de paso: convivirá con los participantes

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, estará como invitada durante varios días en esta tercera temporada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en ¿Qué Hay Pa' Dañar?
Karina García ingresará a La casa de los famosos Colombia durante varios días. Foto | Canal RCN.

Una vez más Karina García vuelve a ser protagonista en La casa de los famosos Colombia, pues recientemente, fue confirmado su regreso al reality para ser la jueza en un nuevo juicio en el que los participantes aprovecharán para decirse un par de verdades.

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¿Karina García vuelve a La casa de los famosos Colombia?

Tras despedirse de ¿Qué Hay Pa' Dañar?, la exparticipante de la segunda temporada del relaity de convivencia del Canal RCN sorprendió al revelar que nuevamente llegará para ser la encargada de poner orden durante esta dinámica en la que estuvo semanas atrás.

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Sin embargo, según lo anunciaron las redes oficiales del Canal, en esta oportunidad no solo tendrá el rol de jueza durante la dinámica, pues por decisión del Jefe, podrá permanecer en la casa durante varios días como invitada y convivir con los habitantes en la que también fue su casa el año anterior.

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¿Cuánto tiempo estará Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse, la noticia de la llegada de la antioqueña a la casa más famosa del país, causó una ola de reacciones entre los internautas, especialmente de sus seguidores, quienes se mostraron emocionado y expectantes por cómo será su paso por el reality.

Karina García en ¿Qué Hay Pa' Dañar?
Karina García estará como invitada en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"La reina is back", "Me encanta","La verdadera reina", "Fue la mejor jueza de la temporada", "Mariana no va a soportar", "Dios mío Karina no me voy a perder ni in capítulo", "Me encanta la mejor noticia mi Kari hermosa, bendiciones", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de la cuenta oficial de Canal RCN.

¿Cuándo ingresará Karina García a La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse que la modelo y empresaria llegará a la casa para quedarse por algunos días, muchos se han preguntado cuándo será su ingreso y cuántos días permanecerá allí, no obstante, hasta ahora el Jefe no ha dado mayores detalles, lo cual ha alimentado aún más las expectativas por conocer qué pasará.

Karina García en ¿Qué Hay Pa' Dañar?
Karina García vuelve a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, la exparticipante de la edición número dos del reality de convivencia, asumió el rol de jueza a pocas semanas de que el programa hubiese empezado, participación que la llevó destacarse y por la que fue aplaudida por su fandom.

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