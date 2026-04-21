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Él es Raúl Vanegas, uno de los integrantes que resultó herido en tragedia del set de Bogotá

Majida Issa compartió en sus redes una fotografía de uno de sus compañeros que resultó herido en set de grabación, es Raúl Vanegas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es Raúl Vanegas, uno de los integrantes que resultó herido en tragedia del set de Bogotá
¿Quién es la tercera persona que resultó herida en set de grabación? | Foto: Freepik

En los últimos días, la industria audiovisual colombiana se ha vestido de luto por el trágico hecho que acabó con la vida de dos personas que hacían parte del equipo de grabación de una reconocida producción colombiana.

Los hechos se presentaron el pasado 18 de abril cuando un hombre los interceptó sin razón alguna y esto causó la muerte de tres personas, dos de ellos hacían parte del equipo de producción, la tercera el atacant# y el hecho dejó a una tercera persona gravemente herida.

Con base en esto, la tercera persona que resultó herida tras el desafortunado hecho que enfrentaron los miembros del equipo de producción ocurrió en el barrio Santa Fe de la ciudad de Bogotá.

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¿Cuál fue el grave hecho que ocurrió con las personas fallecidas del set de grabación?

Él es Raúl Vanegas, uno de los integrantes que resultó herido en tragedia del set de Bogotá
¿Cuál fue el lamentable hecho que ocurrió en el set de reconocida producción en la ciudad de Bogotá? | Foto: Freepik

El desafortunado hecho en el que fallecieron dos hombres que hacían parte del equipo de grabación de una reconocida producción colombiana ocurrió el pasado 18 de abril y fueron: Henry Alberto Benavides, quien era conductor y Nicolás Francisco Perdomo, miembro del equipo.

Todo ocurrió cuando un extraño sujeto los atac# con un arm# quien los interceptó, mientras deambulaba por las calles en donde el equipo de grabación se encontraba en sus respectivas labores.

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Así también, Noticias RCN, compartió una primicia recientemente en donde salieron a la luz los videos de las cámaras de seguridad que estaban en el lamentable lugar de los hechos y una tercera persona que hacía parte del equipo, resultó gravemente herida.

¿Quién fue el tercer hombre que resultó herido que hacía parte del equipo de grabación?

Tras lo ocurrido, una tercera persona que hace parte del equipo del set de grabación fue resultó con graves heridas y, según lo han reportado fuentes nacionales y las autoridades, fue remitido de inmediato a la UCI.

Él es Raúl Vanegas, miembro del equipo de la producción de la reconocida serie, quien defendió a sus compañeros en medio del grave hecho que ocurrió en los últimos días en el barrio de Santa Fe.

Así también, la actriz colombiana compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, pidió por la salud de Raúl Vanegas mediante sus redes para que tenga una pronta recuperación.

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Por el momento se desconocen detalles sobre el estado de salud de Raúl Vanegas, sin embargo, se refleja que los especialistas médicos están bajo los respectivos cuidados específicos para su recuperación.

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