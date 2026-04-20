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Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió?

Falcao sufrió grave fractura tras reciente partido de Millonarios F.C. ante el América de Cali tras ser retirado en camilla.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió?
¿Qué lesión presentó Radamel Falcao en las últimas horas? | AFP: Raul Arboleda

En las últimas horas, el nombre de Radamel Falcao García se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que tuvo una desafortunada lesión tras un reciente partido entre Millonarios F.C. contra el América de Cali.

En medio de esta situación, varios seguidores de Falcao e hinchas del equipo de Millonarios F.C. han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el estado de salud del futbolista.

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¿Qué le ocurrió a Radamel Falcao tras un reciente partido de Millonarios F.C. con América de Cali?

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió?
¿Qué le ocurrió a Falcao en el partido de Millonarios F.C. y América de Cali? | AFP: Raul Arboleda

Recientemente hubo un torneo deportivo entre Millonarios F.C. y América de Cali en la fecha 17 de La Liga BetPlay 2026, en el que el reconocido futbolista colombiano Radamel Falcao tuvo que ausentarse a minutos de la primera mitad del torneo.

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En medio de esta desafortunada situación, los hinchas de Radamel Falcao se preocuparon ante el estado de salud del futbolista profesional, pues, se vio reflejado que tuvo una fuerte lesión.

¿Cuál es el estado de salud actual de Radamel Falcao tras reciente comunicado de Millonarios F.C?

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió?
¿Qué se sabe del estado de salud actual de Radamel Falcao? | AFP: Jaime Saldarriaga

En horas de la mañana de este lunes 20 de abril, la cuenta oficial de Instagram de Millonarios F.C. en la que cuenta con más de 936 mil seguidores, compartió un reporte oficial acerca de cual es el estado de salud de Radamel Falcao, en la que expresaron las siguientes palabras:

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“Millonarios FC informa que el jugador Radamel Falcao García sufrió un fuerte trauma facial en el partido contra el América de Cali. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico para su atención inmediata. Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático. El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión”, agregó Millonarios F.C. en un reciente comunicado oficial.

Por el momento, se desconoce el tiempo de incapacidad que tendrá Radamel Falcao García. Sin embargo, Millonarios F.C. informó que esto se determinará según el tratamiento y la evolución del futbolista.

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