Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio

¡Suenan campanas de boda en el mundo del entretenimiento! En las últimas horas una reconocida pareja de actores anunció su compromiso matrimonial.

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¿Cuál fue la famosa pareja de actores que anunció su compromiso?

La pareja que confirmó que próximamente llegará al altar fue nada más y nada menos que la actriz mexicana Carolina Miranda Olvera y el actor colombiano Juan Felipe Samper.

Carolina, famosa por series en Netflix como "¿Quién mató a Sara?" o "Perfil falso", y el actor y creador de contenido decidieron dar un paso importante en su relación sentimental de más de dos años.

El romance entre Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se remonta a 2023, cuando coincidieron gracias a una cita a ciegas. Según han contado en diferentes espacios televisivos, todo empezó con una conversación en redes sociales que poco a poco fue tomando fuerza.

Más adelante, en uno de los viajes de la actriz a Colombia, Samper organizó una cena que terminó siendo el punto de partida de su relación. Desde ese momento, la conexión entre ambos fue creciendo de manera natural hasta afianzarse con el tiempo.

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper anunciaron su compromiso. (AFP: Leonardo MUNOZ y AFP: Rodrigo Varela)

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de la actriz Carolina Miranda y el actor Juan Felipe Samper?

La pareja anunció su compromiso a través de una emotiva publicación en sus cuentas oficiales de Instagram en donde compartieron un romántico carrusel de fotografías.

Esta es mi persona favorita.

La actriz fue la encargada de escribir las palabras que describían este momento y paso en su relación, un mensaje en el que resaltó el motivo de su decisión de elegir a Juan Felipe para toda su vida.

A través de un emotivo mensaje de reflexión en donde hizo una analogía de cómo a la vida llegan personas para enseñar, incomodar, desordenar y hasta moldear. Siendo Felipe la persona que llegó a su vida a sanar y a llenarla de paz y felicidad.

Están los que nos alivian y los que sostenemos. Pero tú… tú eres la persona con la que todo encuentra equilibrio.

La actriz no escatimó en elogios y palabras de amor para Juan Felipe a quien le agradeció por todo lo que ha hecho en este tiempo de relación y ahora que próximamente se jurarán amor eterno.

Porque contigo, lo distinto y lo parecido, el dolor y la alegría, todo cabe… y todo se siente seguro. Desde nuestra diferencia y lo improbable de nuestro encuentro.

Carolina fue sincera al asegurar que años atrás no se veía con una persona para siempre y tampoco creía en el matrimonio, sin embargo, Juan Felipe llegó a cambiar todos esos pensamientos y ahora solo quiere que llegue ese gran día.

“Yo que no creía en la eternidad… hoy no hay nada que quisiera más”. Decidimos decir que “SI”. TE AMO.

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¿Qué reacciones ha provocado el compromiso de Carolina Miranda Olvera y Juan Felipe Samper?

Esta publicación ha causado miles de reacciones y comentarios en redes en dodne varias celebridades y colegas de la pareja han reaccionado, por ejemplo, Manuela González comentó: "LOS ADORO HERMOSURAS!!! Les deseamos toda la luz y toda la felicidad en este nuevo camino!!"

Asimismo, Luciano D'Alessandro escribió: "Epaaaaaa!!!! Que viva el amorrrrr", otras celebridades como Norma Nivia, Laura Tobón, Carlos Vives, Manuel Medrano, Juliana Galvis, entre otros también les expresaron mensajes de felicidad y buenos deseos.