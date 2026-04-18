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Fuentes revelarían que Christian Nodal y Ángel Aguilar estarían separados

Fuentes internacionales rompen el silencio sobre la relación de Christian Nodal y Ángel Aguilar, revelando que estarán separados.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Señalan posible separación entre Nodal y Ángela Aguilar
Rumores de ruptura sacuden a Nodal y Ángela Aguilar. (AFP/ Giorgio Viera)

En los últimos días se ha especulado mucho sobre la supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues ha habido varias pistas que despertaron estos rumores entre los internautas, quienes cada vez están más convencidos que los mexicanos ya no están juntos.

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Sin embargo, más allá de ser un problema de pareja o personal entre ambos, al parecer, la familia de los dos está siendo involucrados en su supuesta ruptura, lo que además de especulaciones, lo que ha generado son críticas en contra de los cantantes.

Por su lado, ni Ángela, ni Nodal se han pronunciado sobre el tema, de hecho, Ángela no se ha vuelto a aparecer en su canal de difusión, cosa que dijo que no haría.

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¿Se confirmó que Ángela Aguilar y Christian Nodal terminaron?

A través de redes sociales, nacieron las especulaciones de que Ángela Aguilar y Christian Nodal habrían puesto fin a su relación, además, porque se expuso y quedó en evidencia que el cantante ya no sigue a su suegra en Instagram.

Rumores de ruptura sacuden a Nodal y Ángela Aguilar
Fuentes aseguran que Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían separados. (AFP/ Alberto E. Rodriguez)

Esto confirma la teoría de que hay problemas entre ambas familias, quienes al parecer han sido responsables de cómo los dos artistas han llevado tanto su relación como su carrera artística.

Es por eso que, luego de todo lo que se ha hablado de la supuesta separación un reconocido periodista de México dijo que, según sus fuentes, al viernes 17 de abril, Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían separados.

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¿Qué habría pasado entre Ángela Aguilar y Christian Nodal por su supuesta separación?

En todos los informativos y el contenido de entretenimiento en donde se ha hablado sobre la supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, se dice que ambos están en medio de las decisiones de sus familias.

Fuentes aseguran que Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían separados
Señalan posible separación entre Nodal y Ángela Aguilar. (AFP/ Arturo Holmes)

Por su lado, Nodal es manejado por su padre quien al parecer es quien lo manda y toma las decisiones por él y supuestamente, por el lado de Ángela pasa lo mismo y esto ha quedado en evidencia.

Precisamente, siempre que algo pasa con la joven, es su familia la que sale a hablar por ella.

De hecho, el periodista que reveló esta información, les recomendó a ambos cantantes que tomaran el rumbo de su propia vida y pusieran límites para que sus familias no sean quienes gobiernen sus vidas.

Pues se dice que tanto los Aguilar y Nodal, son quienes manejan hasta la vida personal y privada de la pareja.

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