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La casa de los famosos Colombia: Alejandro Estrada usó el poder de salvación y así quedó la placa

Alejandro Estrada tomó decisión clave que cambió así la placa de nominación en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandro Estrada usa su poder de salvación y se saca de la placa en La casa de los famosos
Alejandro Estrada tomó decisión clave que cambió la placa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En medio de la celebración de la semana, este 17 de abril se vivió una jornada especial en La casa de los famosos Colombia, donde los participantes celebraron la Navidad dentro de la casa.

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¿Quiénes estaban en la placa en La casa de los famosos Colombia?

Este día incluyó momentos emotivos entre los famosos, quienes compartieron actividades relacionadas con la fecha.

Sin embargo, en la gala, Alejandro Estrada tuvo que tomar una decisión clave, la cual cambiaría las estrategias de juego en La casa de los famosos Colombia.

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La placa parcial estaba conformada de la siguiente manera: Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Aura Cristina Geithner, Valentino Lázaro, Juancho y Campanita.

Alejandro por su parte estaba en placa luego de que Karola lo dejara nominado tras su eliminación.

Alejandro Estrada usa su poder de salvación y se saca de la placa en La casa de los famosos
Alejandro Estrada tomó decisión clave que cambió la placa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Tebi, Aura Cristina y Valentino llegaron a la placa después de la dinámica de los poderes de las calabazas del pasado miércoles de nominación.

Y en el caso de Juancho, su nominación fue el nominado por el público, mientras que Campanita fue enviado por la líder de la semana, Mariana Zapata, quien tuvo que tomar una difícil decisión entre él y Beba.

Además, Valentino Lázaro y Aura Cristina Geithner cuentan con un candado, lo que significa que van directamente a la eliminación, sin posibilidad de ser salvados.

¿Cómo quedó finalmente la placa en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de la noche del 17 de abril, Carla Giraldo y Marcelo Cezán le preguntaron a Alejandro Estrada cuál sería su decisión, luego de haber obtenido el poder tras el ‘robo’ de salvación.

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Alejandro Estrada explicó que decidió dejar su fanaticada por fuera de la decisión y que, por esta razón, optó por usar el poder en sí mismo para salir de la placa.

Alejandro Estrada usa su poder de salvación y se saca de la placa en La casa de los famosos
Alejandro Estrada tomó decisión clave que cambió la placa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tras esto, también hizo un llamado para que votaran por Tebi, con el fin de que no esté en riesgo de eliminación este domingo.

Siendo así la placa de nominación quedó de la siguiente manera: Tebi Bernal, Aura Cristina Geithner, Valentino Lázaro, Juancho y Campanita.

Desde ya están abiertas las votaciones para que el público dé su voto, salve a su famoso favorito y evite la eliminación del domingo 19 de abril.

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